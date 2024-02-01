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Шольц: "Країни ЄС надають недостатньо допомоги для України"

Шольц заявив, що Німеччина, яка є головним європейським союзником України у питанні військової допомоги, не може надавати її сама.

Шольц: "Країни ЄС надають недостатньо допомоги для України"
Фото: Урсула фон дер Ляйєн у Twitter

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що "більшість" країн ЄС не роблять достатньо для підтримки України, яка веде війну з Росією.

Про це Шольц заявив під час спілкування із журналістами після сьогоднішнього саміту ЄС, пише Sky News.

"У багатьох столицях потрібно поставити запитання: чи насправді ми робимо достатньо? Відповідь у більшості випадків може бути лише "ні", — сказав він.

Він додав, що Німеччина, яка є головним європейським союзником України у питанні військової допомоги, не може надавати її сама.

  • Через тривалі дискусії щодо поставок Німеччиною високоточних ракет Taurus для України, міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус зізнався, що "втомився" від дебатів на тему постачання Україні ракет Taurus.
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