Шольц: "Країни ЄС надають недостатньо допомоги для України"

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що "більшість" країн ЄС не роблять достатньо для підтримки України, яка веде війну з Росією.
Про це Шольц заявив під час спілкування із журналістами після сьогоднішнього саміту ЄС, пише Sky News.
"У багатьох столицях потрібно поставити запитання: чи насправді ми робимо достатньо? Відповідь у більшості випадків може бути лише "ні", — сказав він.
Він додав, що Німеччина, яка є головним європейським союзником України у питанні військової допомоги, не може надавати її сама.
- Через тривалі дискусії щодо поставок Німеччиною високоточних ракет Taurus для України, міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус зізнався, що "втомився" від дебатів на тему постачання Україні ракет Taurus.