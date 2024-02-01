Кабмін надав до парламенту законопроєкт про мобілізацію
Кабмін надав до парламенту законопроєкт про мобілізацію
Єрмак відмовився коментувати можливе звільнення Залужного
Єрмак відмовився коментувати можливе звільнення Залужного
Директор ЦРУ: прогноз на 2024-й, провал Путіна й завдання для України
Директор ЦРУ: прогноз на 2024-й, провал Путіна й завдання для України
Давид Арахамія про мобілізацію: «Зараз понад 1,5 млн людей поза радаром»
Давид Арахамія про мобілізацію: «Зараз понад 1,5 млн людей поза радаром»
Зеленський звільнив керівника департаменту захисту національної державності СБУ
Зеленський звільнив керівника департаменту захисту національної державності СБУ
Законопроєкт про мобілізацію. Дубль 2
Законопроєкт про мобілізацію. Дубль 2
Уряд пропонує новий порядок бронювання військовозобов’язаних
Уряд пропонує новий порядок бронювання військовозобов’язаних
Україна повернула додому 207 полонених
Україна повернула додому 207 полонених
Звільнення після 36 місяців служби, скасування строкової служби, призовний вік з 25 років, – законопроєкт про мобілізацію
Звільнення після 36 місяців служби, скасування строкової служби, призовний вік з 25 років, – законопроєкт про мобілізацію
ГоловнаСвіт

Орбан про результати саміту ЄС: "Місія виконана"

Прем’єр Угорщини задоволений тим, що кошти Угорщини не підуть в Україну.

Орбан про результати саміту ЄС: "Місія виконана"
Віктор Орбан
Фото: EPA/UPG

Прем’єр Угорщини Віктор Орбан залишився задоволеним результатом саміту ЄС, адже, за його словами, він добився тих рішень, яких хотів. 

Про він сказав у відео в соцмережі Х (Twitter), передає Європейська правда.

"Місія виконана. Кошти Угорщини не опиняться в Україні, і ми маємо механізм контролю наприкінці першого та другого року. Наша позиція щодо війни в Україні залишається незмінною: потрібне припинення вогню і мирні переговори", – написав Орбан.

Також він згадав про те, що у грудні на саміті ЄС не могли знайти рішення "двох угорських проблем", тому він не дав згоди на допомогу Україні.

"Ми боялися, що кошти з фондів ЄС, призначені угорцям і заблоковані Єврокомісією, рано чи пізно опиняться в Україні. І ми боялися, що ресурси будуть надаватися Україні безконтрольно на тривалий період", – заявив Орбан.

Він додав, що ухвалене рішення передбачає необхідний контроль і гарантію, що угорські кошти не підуть Україні. Також, за словами Орбана, він пристав на цю пропозицію "після довгих переговорів".

Нещодавно лідери ЄС таки подолали довготривалу опозицію Угорщини і досягли домовленості про виділення макрофінансової допомоги Україні у розмірі 50 млрд євро. Програма розрахована на чотири роки.

  • Сьогодні рішення про надання 50 млрд євро Україні прийняли на засіданні Євроради. Кошти надходитимуть до України протягом чотирьох років. На основі щорічного звіту Комісії про реалізацію Механізму для України Європейська Рада щороку проводитиме дебати щодо Механізму з метою надання вказівок. 
  • Проти надання Україні допомоги виступив лише угорський прем'єр Віктор Орбан, який у грудні 2023 на саміті ветував виділення грошей.
  • Після того, як Орбан на саміті Євроради в грудні 2022 завадив надати Україні 50 млрд євро допомоги, в Брюсселі почали обговорювати шляхи обходу вето Будапешта. 
  • Європарламент ухвалив резолюцію із закликом перейти на наступний крок за статтею 7, що зрештою могло б позбавити Будапешт права голосу. Але рішення це має лише рекомендаційний характер. 
  • Орбан своєю позицією вже добився поступок з боку ЄС: йому розблокували частину з заморожених коштів. 
  • Орбан пропонував, аби рішення про подальше виділення коштів голосували кожного року. Фактично це означає можливість щороку тиснути на Брюссель, погрожуючи вето. У Брюсселі натомість запропонували компроміс: не голосування, а дебати. 
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies