Орбан про результати саміту ЄС: "Місія виконана"

Прем’єр Угорщини задоволений тим, що кошти Угорщини не підуть в Україну.

Прем’єр Угорщини Віктор Орбан залишився задоволеним результатом саміту ЄС, адже, за його словами, він добився тих рішень, яких хотів.

Про він сказав у відео в соцмережі Х (Twitter), передає Європейська правда.

"Місія виконана. Кошти Угорщини не опиняться в Україні, і ми маємо механізм контролю наприкінці першого та другого року. Наша позиція щодо війни в Україні залишається незмінною: потрібне припинення вогню і мирні переговори", – написав Орбан.

Mission accomplished. Hungary’s funds will not end up in Ukraine and we have a control mechanism at the end of the first and the second year. Our position on the war in Ukraine remains unchanged: we need a ceasefire and peace talks. pic.twitter.com/vui5NxPzGw — Orbán Viktor (@PM_ViktorOrban) February 1, 2024

Також він згадав про те, що у грудні на саміті ЄС не могли знайти рішення "двох угорських проблем", тому він не дав згоди на допомогу Україні.

"Ми боялися, що кошти з фондів ЄС, призначені угорцям і заблоковані Єврокомісією, рано чи пізно опиняться в Україні. І ми боялися, що ресурси будуть надаватися Україні безконтрольно на тривалий період", – заявив Орбан.

Він додав, що ухвалене рішення передбачає необхідний контроль і гарантію, що угорські кошти не підуть Україні. Також, за словами Орбана, він пристав на цю пропозицію "після довгих переговорів".

Нещодавно лідери ЄС таки подолали довготривалу опозицію Угорщини і досягли домовленості про виділення макрофінансової допомоги Україні у розмірі 50 млрд євро. Програма розрахована на чотири роки.