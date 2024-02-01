Орбан про результати саміту ЄС: "Місія виконана"

Прем’єр Угорщини Віктор Орбан залишився задоволеним результатом саміту ЄС, адже, за його словами, він добився тих рішень, яких хотів.
Про він сказав у відео в соцмережі Х (Twitter), передає Європейська правда.
"Місія виконана. Кошти Угорщини не опиняться в Україні, і ми маємо механізм контролю наприкінці першого та другого року. Наша позиція щодо війни в Україні залишається незмінною: потрібне припинення вогню і мирні переговори", – написав Орбан.
Mission accomplished. Hungary’s funds will not end up in Ukraine and we have a control mechanism at the end of the first and the second year. Our position on the war in Ukraine remains unchanged: we need a ceasefire and peace talks. pic.twitter.com/vui5NxPzGw— Orbán Viktor (@PM_ViktorOrban) February 1, 2024
Також він згадав про те, що у грудні на саміті ЄС не могли знайти рішення "двох угорських проблем", тому він не дав згоди на допомогу Україні.
"Ми боялися, що кошти з фондів ЄС, призначені угорцям і заблоковані Єврокомісією, рано чи пізно опиняться в Україні. І ми боялися, що ресурси будуть надаватися Україні безконтрольно на тривалий період", – заявив Орбан.
Він додав, що ухвалене рішення передбачає необхідний контроль і гарантію, що угорські кошти не підуть Україні. Також, за словами Орбана, він пристав на цю пропозицію "після довгих переговорів".
Нещодавно лідери ЄС таки подолали довготривалу опозицію Угорщини і досягли домовленості про виділення макрофінансової допомоги Україні у розмірі 50 млрд євро. Програма розрахована на чотири роки.
- Сьогодні рішення про надання 50 млрд євро Україні прийняли на засіданні Євроради. Кошти надходитимуть до України протягом чотирьох років. На основі щорічного звіту Комісії про реалізацію Механізму для України Європейська Рада щороку проводитиме дебати щодо Механізму з метою надання вказівок.
- Проти надання Україні допомоги виступив лише угорський прем'єр Віктор Орбан, який у грудні 2023 на саміті ветував виділення грошей.
- Після того, як Орбан на саміті Євроради в грудні 2022 завадив надати Україні 50 млрд євро допомоги, в Брюсселі почали обговорювати шляхи обходу вето Будапешта.
- Європарламент ухвалив резолюцію із закликом перейти на наступний крок за статтею 7, що зрештою могло б позбавити Будапешт права голосу. Але рішення це має лише рекомендаційний характер.
- Орбан своєю позицією вже добився поступок з боку ЄС: йому розблокували частину з заморожених коштів.
- Орбан пропонував, аби рішення про подальше виділення коштів голосували кожного року. Фактично це означає можливість щороку тиснути на Брюссель, погрожуючи вето. У Брюсселі натомість запропонували компроміс: не голосування, а дебати.