Орбан озвучив свою умову підтримки надання Україні допомоги від ЄС

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан згоден підтримати надання Україні фінансової допомоги від Євросоюзу разом з іншими країнами-членами за умови, що рішення про виділення коштів ухвалюватимуть щороку, а не зараз – на чотири роки. Про це він сказав у інтерв'ю Le Point, наводить цитати The Guardian.
Ця позиція лунала від Будапешта і раніше. Фактично вона означає, що Угорщина кожного року зможе блокувати надання українцям допомоги.
"Ми вирішили зробити компромісну пропозицію: добре, ми не згодні зі змінами до бюджету. Ми не згодні з тим, що ми повинні давати 50 мільярдів євро, це величезна сума. Ми не погоджуємося, що треба давати на чотири роки і так далі. Але нехай, Угорщина готова брати участь у рішенні двадцяти семи, якщо вони гарантують, що кожного року ми вирішуватимемо, надсилати ці гроші чи ні", – запевнив він.
Орбан додав, що щорічне голосування за надання коштів України повинно мати одноголосну підтримку всіх 27 країн ЄС.
"На жаль, ця позиція сприймається або інтерпретується деякими країнами як засіб шантажу кожного року", – сказав Орбан.
Зауважимо, що риторика Орбана стосовно коштів для України м'якшала щоразу після того, як Брюссель пропонував нові поступки.
- У червні Єврокомісія запропонувала збільшити бюджет Євросоюзу на наступні чотири роки на 66 млрд євро, з яких 50 млрд передбачені для фінансової підтримки України.
- Цю ініціативу підтримав Європарламент. Згідно з нею, ЄС має створити Український фонд – новий інструмент обсягом у 50 млрд євро, передбачених на 2024-2027 роки. Кошти повинні піти на відновлення України від наслідків російського вторгнення та бюджетні виплати.
- За даними Суспільного, Угорщина запропонувала членам ЄС розділити пакет допомоги Україні на 50 мільярдів євро і спершу надати тільки половину.
- 14 грудня Орбан не підтримав надання Україні 50 млрд євро.
- Він заявив, що уряд країни не підтримає новий пакет допомоги Європейського Союзу для України, доки блок не виплатить усі заморожені для Угорщини кошти. Після цього лунала вимога про щорічний перегляд коштів.
- Деякі країни ЄС обурені позицією Угорщини, а Європарламент ухвалив рекомендаційну резолюцію, виконання якої може привести до втрати Будапештом права голосу при ухваленні рішень. Але в Єврокомісії поки не бачать можливості дійти до такого радикального кроку – принаймні поки це не підтримає більшість країн.