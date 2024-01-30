Орбан озвучив свою умову підтримки надання Україні допомоги від ЄС

Ця пропозиція лунала від Угорщини і раніше.

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан згоден підтримати надання Україні фінансової допомоги від Євросоюзу разом з іншими країнами-членами за умови, що рішення про виділення коштів ухвалюватимуть щороку, а не зараз – на чотири роки. Про це він сказав у інтерв'ю Le Point, наводить цитати The Guardian.

Ця позиція лунала від Будапешта і раніше. Фактично вона означає, що Угорщина кожного року зможе блокувати надання українцям допомоги.

"Ми вирішили зробити компромісну пропозицію: добре, ми не згодні зі змінами до бюджету. Ми не згодні з тим, що ми повинні давати 50 мільярдів євро, це величезна сума. Ми не погоджуємося, що треба давати на чотири роки і так далі. Але нехай, Угорщина готова брати участь у рішенні двадцяти семи, якщо вони гарантують, що кожного року ми вирішуватимемо, надсилати ці гроші чи ні", – запевнив він.

Орбан додав, що щорічне голосування за надання коштів України повинно мати одноголосну підтримку всіх 27 країн ЄС.

"На жаль, ця позиція сприймається або інтерпретується деякими країнами як засіб шантажу кожного року", – сказав Орбан.

Зауважимо, що риторика Орбана стосовно коштів для України м'якшала щоразу після того, як Брюссель пропонував нові поступки.