«Дідусь теж захотів долучитися до виготовлення FPV». Як дівчина з Чернівців складає дрони в майстерні, де раніше робила прикраси
«Дідусь теж захотів долучитися до виготовлення FPV». Як дівчина з Чернівців складає дрони в майстерні, де раніше робила прикраси
Про стратегію. Левам час підніматися
Про стратегію. Левам час підніматися
​Зеленський запропонував європейську допомогу біженцям скеровувати в український бюджет
​Зеленський запропонував європейську допомогу біженцям скеровувати в український бюджет
Німеччина готується до війни з Росією в лютому, - Bild
Німеччина готується до війни з Росією в лютому, - Bild
Адміністрація Голосіївського парку відреагувала на інформацію про забруднення одного зі ставків
Адміністрація Голосіївського парку відреагувала на інформацію про забруднення одного зі ставків
Є дані про розгляд звільнення Залужного. У Зеленського спростували, що його звільнили (уточнено)
Є дані про розгляд звільнення Залужного. У Зеленського спростували, що його звільнили (уточнено)
​Елла Лібанова: «40 млн населення вже не буде. Або це будуть не українці»
​Елла Лібанова: «40 млн населення вже не буде. Або це будуть не українці»
Удари ГУР в тилу Росії лякають західних партнерів, які бояться ядерної атаки РФ у відповідь, – Financial Times
Удари ГУР в тилу Росії лякають західних партнерів, які бояться ядерної атаки РФ у відповідь, – Financial Times
"Очікую від військових сьогодні закону про справедливу мобілізацію", – Зеленський
"Очікую від військових сьогодні закону про справедливу мобілізацію", – Зеленський
ГоловнаСвіт

Посли ЄС погодили використання прибутків від заморожених російських активів для відбудови України

Подробиць поки не повідомляють.

Посли ЄС погодили використання прибутків від заморожених російських активів для відбудови України
Прапори країн Євросоюзу
Фото: EPAUPG

Прибутків від заморожених російських активів можуть бути використані для відбудови України.

Про це повідомило представництво головування Бельгії у Раді ЄС. 

“Посли ЄС щойно погодили в принципі пропозицію щодо використання надприбутків, пов’язаних з замороженими активами, для підтримки відновлення України”, - йдеться у повідомленні.

Підписуйтесь на наш Tелеграм канал

  • З 24 лютого 2022 року ЄС прийняв 12 пакетів санкцій у відповідь на повномасштабне вторгнення Росії в Україну.

  • В кінці жовтня 2023 року лідери Європейського Союзу схвалили плани використання коштів, отриманих від заморожених російських активів, для допомоги Україні.

  • 18 грудня 2023 року Рада ЄС ухвалила дванадцятий пакет економічних та індивідуальних обмежувальних заходів. ЄС, зокрема, запровадив заборону на прямий чи непрямий імпорт, купівлю чи перевезення діамантів і посилив контроль за дотриманням обмежувальних заходів. Водночас країни-члени ЄС мають намір продовжити пільговий період для імпорту російської сталі до жовтня 2028 року.

  • Тоді заступник керівника Офісу Президента Ігор Жовква повідомив, що Євросоюз почав роботу над 13-им пакетом санкцій. 

  • Міністр транспорту та комунікацій Литви Марюс Скуодіс після зустрічі з латвійським і естонським колегою повідомив, що балтійські країни підтримують включення російського та білоруського зерна в пакет санкцій Європейського Союзу.

  • Тиждень тому Politico написало, що у фокусі нового пакету санкцій Євросоюзу є російській алюміній. Попередні раунди санкцій залишили недоторканими близько 85% російського експорту металу до ЄС.

  • Рада Європейського союзу продовжила санкції проти Росії ще на шість місяців − до 31 липня 2024 року.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies