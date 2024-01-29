Посли ЄС погодили використання прибутків від заморожених російських активів для відбудови України

Прибутків від заморожених російських активів можуть бути використані для відбудови України.

Про це повідомило представництво головування Бельгії у Раді ЄС.

“Посли ЄС щойно погодили в принципі пропозицію щодо використання надприбутків, пов’язаних з замороженими активами, для підтримки відновлення України”, - йдеться у повідомленні.

З 24 лютого 2022 року ЄС прийняв 12 пакетів санкцій у відповідь на повномасштабне вторгнення Росії в Україну.

В кінці жовтня 2023 року лідери Європейського Союзу схвалили плани використання коштів, отриманих від заморожених російських активів, для допомоги Україні.

18 грудня 2023 року Рада ЄС ухвалила дванадцятий пакет економічних та індивідуальних обмежувальних заходів. ЄС, зокрема, запровадив заборону на прямий чи непрямий імпорт, купівлю чи перевезення діамантів і посилив контроль за дотриманням обмежувальних заходів. Водночас країни-члени ЄС мають намір продовжити пільговий період для імпорту російської сталі до жовтня 2028 року.

Тоді заступник керівника Офісу Президента Ігор Жовква повідомив, що Євросоюз почав роботу над 13-им пакетом санкцій.

Міністр транспорту та комунікацій Литви Марюс Скуодіс після зустрічі з латвійським і естонським колегою повідомив, що балтійські країни підтримують включення російського та білоруського зерна в пакет санкцій Європейського Союзу.

Тиждень тому Politico написало, що у фокусі нового пакету санкцій Євросоюзу є російській алюміній. Попередні раунди санкцій залишили недоторканими близько 85% російського експорту металу до ЄС.