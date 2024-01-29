Посли ЄС погодили використання прибутків від заморожених російських активів для відбудови України

Прибутків від заморожених російських активів можуть бути використані для відбудови України.
Про це повідомило представництво головування Бельгії у Раді ЄС.
“Посли ЄС щойно погодили в принципі пропозицію щодо використання надприбутків, пов’язаних з замороженими активами, для підтримки відновлення України”, - йдеться у повідомленні.
EU Ambassadors just agreed in principle on a proposal on the use of windfall profits related to immobilised assets to support #Ukraine’s reconstruction 🇺🇦.#COREPERII #EU2024BE— Belgian Presidency of the Council of the EU 2024 (@EU2024BE) January 29, 2024
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