Рада Європейського союзу продовжила економічні санкції проти Росії ще на пів року

Діють обмеження для Москви у сфері торгівлі, фінансів, технологій та товарів подвійного призначення.

Рада Європейського союзу продовжила санкції проти Росії ще на шість місяців − до 31 липня 2024 року.

Про це йдеться на сайті Ради.

“Ці санкції, вперше введені у 2014 році у відповідь на дії Росії, які дестабілізують ситуацію в Україні, були значно розширені з лютого 2022 року у відповідь на неспровоковану, невиправдану та незаконну військову агресію Росії проти України”, − йдеться у повідомленні.

Санкції, зокрема, передбачають обмеження у сфері торгівлі, фінансів, технологій та товарів подвійного призначення, промисловості, транспорту та предметів розкоші. Вони також охоплюють:

заборону на імпорт або транспортування морським транспортом сирої нафти та деяких нафтопродуктів з Росії до ЄС,

відключення кількох російських банків від міжнародної системи SWIFT,

припинення мовної діяльності та ліцензій кількох підтримуваних Кремлем дезінформаційних ЗМІ.

Крім того, Рада запровадила заходи для посилення здатності ЄС протидіяти обходу санкцій.

Окрім економічних санкцій стосовно РФ діють й інші заходи. Зокрема, обмежено економічні відносини з окупованим Кримом, а також із "ДНР" і "ЛНР", впроваджено індивідуальні санкції, що передбачають заморожування фінансових активів і заборону на поїздки до Євросоюзу, а також дипломатичні заходи.

Зазначається, що Москва не припинила агресію в Україні, а це є серйозним порушенням зобов'язань з міжнародного права. “Тому доцільно зберегти в силі всі заходи, введені ЄС, і вжити додаткових заходів, якщо це потрібно”, − додали у Раді ЄС.