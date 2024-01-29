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Рада Європейського союзу продовжила економічні санкції проти Росії ще на пів року

Діють обмеження для Москви у сфері торгівлі, фінансів, технологій та товарів подвійного призначення.

Рада Європейського союзу продовжила економічні санкції проти Росії ще на пів року
Фото: rada.gov.ua

Рада Європейського союзу продовжила санкції проти Росії ще на шість місяців − до 31 липня 2024 року.

Про це йдеться на сайті Ради.

“Ці санкції, вперше введені у 2014 році у відповідь на дії Росії, які дестабілізують ситуацію в Україні, були значно розширені з лютого 2022 року у відповідь на неспровоковану, невиправдану та незаконну військову агресію Росії проти України”, − йдеться у повідомленні.

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Санкції, зокрема, передбачають обмеження у сфері торгівлі, фінансів, технологій та товарів подвійного призначення, промисловості, транспорту та предметів розкоші. Вони також охоплюють: 

  • заборону на імпорт або транспортування морським транспортом сирої нафти та деяких нафтопродуктів з Росії до ЄС, 
  • відключення кількох російських банків від міжнародної системи SWIFT,
  • припинення мовної діяльності та ліцензій кількох підтримуваних Кремлем дезінформаційних ЗМІ. 

Крім того, Рада запровадила заходи для посилення здатності ЄС протидіяти обходу санкцій.

Окрім економічних санкцій стосовно РФ діють й інші заходи. Зокрема, обмежено економічні відносини з окупованим Кримом, а також із "ДНР" і "ЛНР", впроваджено індивідуальні санкції, що передбачають заморожування фінансових активів і заборону на поїздки до Євросоюзу, а також дипломатичні заходи.

Зазначається, що Москва не припинила агресію в Україні, а це є серйозним порушенням зобов'язань з міжнародного права. “Тому доцільно зберегти в силі всі заходи, введені ЄС, і вжити додаткових заходів, якщо це потрібно”, − додали у Раді ЄС.

  • З 24 лютого 2022 року ЄС прийняв 12 пакетів санкцій у відповідь на повномасштабне вторгнення Росії в Україну.
  • 18 грудня 2023 року Рада ЄС ухвалила дванадцятий пакет економічних та індивідуальних обмежувальних заходів. ЄС, зокрема, запровадив заборону на прямий чи непрямий імпорт, купівлю чи перевезення діамантів і посилив контроль за дотриманням обмежувальних заходів. Водночас країни-члени ЄС мають намір продовжити пільговий період для імпорту російської сталі до жовтня 2028 року.
  • Тоді заступник керівника Офісу Президента Ігор Жовква повідомив, що Євросоюз почав роботу над 13-им пакетом санкцій. 
  • Міністр транспорту та комунікацій Литви Марюс Скуодіс після зустрічі з латвійським і естонським колегою повідомив, що балтійські країни підтримують включення російського та білоруського зерна в пакет санкцій Європейського Союзу.
  • Тиждень тому Politico написало, що у фокусі нового пакету санкцій Євросоюзу є російській алюміній. Попередні раунди санкцій залишили недоторканими близько 85% російського експорту металу до ЄС.
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