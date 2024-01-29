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У Житомирі "замінували" всі лікарні та навчальні заклади

Правоохоронці обстежили 56 ліцеїв міста та прилеглих територій.

У Житомирі "замінували" всі лікарні та навчальні заклади
Фото: dyvys.info

Поліція Житомира перевіряє інформацію про можливе замінування всіх медичних закладів та університетів.

Про повідомила речниця головного управління Нацполіції області Вікторія Дубовик, передає Укрінформ.

"О 12:15 надійшло повідомлення від працівника Житомирської обласної клінічної лікарні про те, що на їх електронну адресу надійшов лист про замінування всіх медичних закладів міста Житомира", - зазначила Дубовик.

Окрім того, о 13:24 до поліції надійшло повідомлення від працівника Державного університету "Житомирська політехніка" про нібито замінування коледжів, інститутів та університетів міста.

Наразі правоохоронці перевіряють зазначені заклади та установи.

Речниця додала, що вже обстежили 56 ліцеїв міста та прилеглих територій. Жодних вибухонебезпечних та підозрілих предметів не виявлено. Із навчальних закладів евакуювали близько 1500 людей, рух транспорту не перекривався.

  • Минулого року в Україні зафіксували понад 2 тис. фейкових мінувань. Отримано анонімні погрози щодо "підриву" державних установ, шкіл, лікарень та інших місць масового скупчення людей. Більшість інформації про псевдомінування надходила як інтернет-повідомлення з території РФ. Встановлено, що для розсилання таких повідомлень російські спецслужби все частіше залучають неповнолітніх дітей.
  • В Україн за такі дії передбаченавідповідальність згідно ст. 259 Кримінального кодексу (завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності). Санкція статті передбачає покарання до 8 років позбавлення волі. Якщо зловмиснику не виповнилося 16 років, то за вчинений злочин відповідатимуть його батьки або особи, що їх заміняють.
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