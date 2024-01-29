У Житомирі "замінували" всі лікарні та навчальні заклади

Поліція Житомира перевіряє інформацію про можливе замінування всіх медичних закладів та університетів.

Про повідомила речниця головного управління Нацполіції області Вікторія Дубовик, передає Укрінформ.

"О 12:15 надійшло повідомлення від працівника Житомирської обласної клінічної лікарні про те, що на їх електронну адресу надійшов лист про замінування всіх медичних закладів міста Житомира", - зазначила Дубовик.

Окрім того, о 13:24 до поліції надійшло повідомлення від працівника Державного університету "Житомирська політехніка" про нібито замінування коледжів, інститутів та університетів міста.

Наразі правоохоронці перевіряють зазначені заклади та установи.

Речниця додала, що вже обстежили 56 ліцеїв міста та прилеглих територій. Жодних вибухонебезпечних та підозрілих предметів не виявлено. Із навчальних закладів евакуювали близько 1500 людей, рух транспорту не перекривався.