Безпілотники в Рівненській області і влучання по Полтавській: як минула доба

Учора увечері ворог знов атакував Полтавську область. Ракета влучила в промисловий обʼєкт у Кременчуцькому районі. Жертв та постраждалих немає, йдеться у зведенні від ОВА станом на ранок.

У Чернігівській за добу – шість обстрілів (40 вибухів). Ворог обстрілював Новгород-Сіверський район із мінометів, зафіксовано два випадки скидання боєприпасів із безпілотників. Також у Новгород-Сіверський громаді – вибухи від некерованих авіаційних ракет, запущених із ворожого гелікоптера. Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила. Дані уточнюються.

У Дніпропетровській протягом вчорашнього дня територію Нікопольського району сім разів атакували ворожі дрони-камікадзе. Відкривав агресор вогонь і з важкої артилерії. Під приціл потрапили Нікополь і населені пункти Марганецької громади. Побиті дві приватні оселі, гараж, господарська споруда. Уночі російські окупанти обстріляли Марганецьку громаду Нікопольського району. По одному з сіл вдарили важкою артилерією. Уламки збитого над Синельниківськім районом безпілотника впали на територію агропідприємства. Побили дах будівлі. Без жертв.

У Рівненській під час нічної повітряної тривоги працювала ППО. В межах області збито БпЛА. Без жертв і постраждалих. Дані щодо наслідків уточнюються.

У Луганській ворог атакує на Куп’янському та Лиманському напрямках на південь від нашого Невського. На нашій ділянці загарбники за добу завдали 125 обстрілів, використавши близько 500 снарядів. Під вогонь потрапили Макіївка, Невське та Білогорівка.

У Харківській артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали більше 15 населених пунктів, зокрема: Ветеринарне, Лук'янці, Окіп, Вовчанськ, Стариця, Огірцеве, Дворічна, Петропавлівка, Іванівка. У Новоосиновому внаслідок обстрілу пошкоджено житловий будинок. Постраждалих немає. У Вовчанську внаслідок ворожого обстрілу пошкоджено приватні будинки, електромережі, господарчі будівлі, паркан. Без постраждалих.

У Запорізькій вчора рашисти гатили по 18 населених пунктах, зафіксовано 126 ударів. Окупанти здійснили два обстріли із ракетних систем залпового вогню Малої Токмачки та Роботиного, а також 37 БпЛА-атак по Гуляйполю, Залізничному, Новодарівці, Левадному, Чарівному, Гуляйпільському, Новоданилівці й П'ятихатках. 85 артударів прийшлися по території Оріхова, Роботиного, Малої Токмачки, Левадного, Білогір'я, Щербаків, Приютного, Новоандріївки, Кам'янського та інших прифронтових міст і сіл. Надійшло два повідомлення про руйнування житлових будинків. Без постраждалих.

У Миколаївській вночі сили й засоби ППО знищили чотири БпЛА типу Shahed-136/131. Учора ворог завдав артилерійських обстрілів та спрямував FPV-дрон по трьох населених пунктах Куцурубської громади. Постраждалих немає. Також вчора артилерійські обстріли фіксували по акваторії Очаківської громади. Уночі під час бойової роботи підрозділів ППО із відбиття дронової атаки внаслідок падіння уламків збитих БпЛА в Арбузинській громаді пошкоджено адміністративну будівлю, заклад освіти та приватний сектор. Минулося без постраждалих.

У Донецькій під вогнем рашистів – шість населених пунктів: Мирноград, Авдіївка, Костянтинівка, Очеретине, Галицинівка, Новобахмутівка. Пошкоджено 34 житлових будинків (з них 14 – багатоквартирні), два дитячих садки, школа, 10 цивільних автомобілів, будівля навчально-виховного комплексу, трактор, адмінбудівля, гараж, ЛЕП, газопровід. На Донеччині за добу: троє поранених.

У Сумській вчора протягом дня росіяни здійснили 28 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів області. Зафіксовано 267 вибухів – з мінометів, гранатометів, артилерії, РСЗВ, стрілецької зброї, з гармати БМД, скидання ВОГ з БпЛА, скидання невстановлених боєприпасів з БпЛА, за допомогою FPV-дрону та авіаційний обстріл. Обстрілів зазнали Хотінська, Юнаківська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Шалигинська, Свеська, Середино-Будська громади. Без наслідків. Зранку росіяни здійснили обстріл Дружбівської громади. Зафіксовано два вибухи з міномету. Попередньо – без наслідків.

У Херсонській за добу росіяни провели 89 обстрілів (390 снарядів). Рашисти поцілили у райони 26 населених пунктів області. Після обіду росіяни вдарили по Бериславу з безпілотника. Окупанти скинули вибуховий предмет на 54-річного місцевого жителя. Чоловік отримав вибухову травму та поранення ноги. Його доставили до лікарні для надання меддопомоги. Вдень під вогнем російських військ опинилося село Михайлівка. Окупанти вдарили по населеному пункту щонайменше вісім разів. Один зі снарядів влучив у подвірʼя житлового будинку. Поранення живота отримала 89-річна місцева жителька. За добу по області дві людини дістали поранення.