Головне за ніч та ранок понеділка, 29 січня: майже 50 відбитих штурмів під Авдіївкою та Мар'їнкою, бої поблизу Табаївки

У ніч на 29 січня 2024 року Росія запустила по території України вісім ударних БпЛА типу "Shahed-136/131", одну ракету " Іскандер-М" та три ЗКР С-300.

Безпілотники Росія запускала із району Приморсько-Ахтарськ, що на території РФ. Ворожа ракета "Іскандер-М" летіла із району Воронезької області.

Крім того, трьома ЗКР С-300 по Донеччині вдарили із тимчасово окупованої території області.

Сили та засоби Повітряних Сил, у взаємодії з ППО Сил оборони України, знищили вісім ворожих БпЛА у межах Миколаївської, Дніпропетровської, Хмельницької та Рівненської областей.

До відбиття повітряного нападу залучали зенітні ракетні підрозділи та мобільні вогневі групи.

Тим часом Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє, що впродовж доби сталося 74 бойових зіткнення.

Загалом ворог завдав сімох ракетних та 10 авіаційних ударів, здійснив 86 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Унаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали навчальний заклад, житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

На Авдіївському напрямку Сили оборони минулої доби відбили 21 ворожу атаку біля Очеретиного, Новобахмутівки, Степового, Авдіївки та ще п'ять атак поблизу Первомайського, Невельського Донецької області.

На Мар’їнському напрямку українські воїни продовжують стримувати противника неподалік Георгіївки, Побєди та Новомихайлівки Донецької області, де відбили 22 атаки.

Авіація Сил оборони завдала ударів по шістьох районах зосередження особового складу противника. Також силами та засобами протиповітряної оборони України знищено одну керовану авіаційну ракету Х-59.

Детальніше про оперативну обстановку станом на ранок 29 січня - в нашій новині.

Генштаб також інформує, що за добу українські захисники знищили ще 1070 окупантів. Від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила у живій силі близько 383180 осіб.

Про інші втрати противника – в новині.

Інформація, яку розповсюдили російські ЗМІ про начебто захоплену Табаївку Куп’янського району Харківської області є неправдивою.

Про це розповів начальник служби зв'язків із громадськістю Командування Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо в ефірі телемарафону.

"Противник заявляє, що захопив Табаївку. Це не відповідає дійсності", – сказав Фітьо.

Він додав, що неподалік цього населеного пункту тривають бої.

Президент США Джо Байден заявив про загибель трьох американський військових і поранення понад 34 під час атаки безпілотниками на базу в прикордонні Йордану та Сирії із Іраком. Байден звинуватив у "підлій атаці" повстанців, які базуються переважно в Іраці. Американський президент обіцяв відповідь на цей удар, пише The Guardian.

Відповідальність за атаку на базу Тауер 22 взяла на себе група з "коаліції" Ісламського опору, яку підтримує Іран. Місія Ірану в ООН заперечує причетність Тегерана.

Три американські бази зазнали чотирьох атак безпілотників, але Тауер 22 напад не відбив. БпЛА впав біля казарм, що й призвело до такої кількості поранених людей.

Після атаки ХАМАС на Ізраїль 7 жовтня збройні сили США стикаються з майже щоденними ударами безпілотників і ракет в Іраку та Сирії, але цей інцидент наближає Штати до прямого конфлікту з Іраном. Загибель військових США на базі Тауер 22 є першим випадком американських жертв від початку спалаху війни на Близькому Сході.

У своїй заяві Байден прямо зазначив, що США притягнуть до відповідальності всіх винних у вибраний Штатами час.

Докладніше – в новині.

У Туреччині затримали двох озброєних чоловіків, які вчора застрелили людину під час служби у католицькій церкві в Стамбулі, пише Reuters з посиланням на міністра внутрішніх справ країни Алі Єрлікая.

Відомо, що напад стався в італійській католицькій церкві Санта-Марія в районі Сариєр. Вбили громадянина Туреччина. Поліція загалом провела рейди в понад 30 місцях у всьому Стамбулі та затримала 47 осіб.

“Обидва підозрюваних є іноземними громадянами. Один з них з Таджикистану, а інший − росіянин, і, за нашою оцінкою, вони є членами “Ісламської держави””, − сказав Єрлікая.

“Ісламська держава” взяла на себе відповідальність за напад, заявивши, що це була відповідь на заклик лідерів угруповання атакувати євреїв та християн.

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