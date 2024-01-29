За добу ЗСУ ліквідували понад 1000 окупантів, – Генштаб

Від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила у живій силі близько 383180 осіб.

За даними Генштабу, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 29.01.24 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 383180 (+1070) осіб

танків ‒ 6290 (+10)

бойових броньованих машин ‒ 11696 (+25)

артилерійських систем – 9113 (+16)

РСЗВ – 972 (+0)

засоби ППО ‒ 660 (+0)

літаків – 331 (+0)

гелікоптерів – 324 (+0)

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 7049 (+8)

крилаті ракети ‒ 1846 (+1)

кораблі/катери ‒ 23 (+0)

підводні човни ‒ 1 (+0)

автомобільної техніки та автоцистерн – 12149 (+46) од,

спеціальна техніка ‒ 1443 (+7).

Фото: Генштаб Росія втратила понад 1000 військових за добу

Дані уточнюються.

За даними Генштабу, протягом минулої доби відбулося 74 бойових зіткнення. На Мар’їнському та Авдіївському напрямках ЗСУ відбили по понад 20 атак.