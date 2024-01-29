За добу ЗСУ ліквідували понад 1000 окупантів, – Генштаб

Від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила у живій силі близько 383180 осіб.
За даними Генштабу, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 29.01.24 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 383180 (+1070) осіб
- танків ‒ 6290 (+10)
- бойових броньованих машин ‒ 11696 (+25)
- артилерійських систем – 9113 (+16)
- РСЗВ – 972 (+0)
- засоби ППО ‒ 660 (+0)
- літаків – 331 (+0)
- гелікоптерів – 324 (+0)
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 7049 (+8)
- крилаті ракети ‒ 1846 (+1)
- кораблі/катери ‒ 23 (+0)
- підводні човни ‒ 1 (+0)
- автомобільної техніки та автоцистерн – 12149 (+46) од,
- спеціальна техніка ‒ 1443 (+7).
Дані уточнюються.
За даними Генштабу, протягом минулої доби відбулося 74 бойових зіткнення. На Мар’їнському та Авдіївському напрямках ЗСУ відбили по понад 20 атак.