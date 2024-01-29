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За добу ЗСУ ліквідували понад 1000 окупантів, – Генштаб

Українські військові знищили 25 бойових броньованих машин ворога. 

За добу ЗСУ ліквідували понад 1000 окупантів, – Генштаб
Скріншот з відео знищення російської техніки
Фото: Скріншот з відео

Від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила у живій силі близько 383180 осіб.

За даними Генштабу, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 29.01.24 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 383180 (+1070) осіб
  • танків ‒ 6290 (+10)
  • бойових броньованих машин ‒ 11696 (+25)
  • артилерійських систем – 9113 (+16)
  • РСЗВ – 972 (+0)
  • засоби ППО ‒ 660 (+0)
  • літаків – 331 (+0)
  • гелікоптерів – 324 (+0)
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 7049 (+8)
  • крилаті ракети ‒ 1846 (+1)
  • кораблі/катери ‒ 23 (+0)
  • підводні човни ‒ 1 (+0)
  • автомобільної техніки та автоцистерн  – 12149 (+46) од,
  • спеціальна техніка ‒ 1443 (+7).

Росія втратила понад 1000 військових за добу
Фото: Генштаб
Росія втратила понад 1000 військових за добу

Дані уточнюються.

За даними Генштабу, протягом минулої доби відбулося 74 бойових зіткнення. На Мар’їнському та Авдіївському напрямках ЗСУ відбили по понад 20 атак. 

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