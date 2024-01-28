Генштаб: На Авдіївському напрямку Сили оборони відбили 21 атаку росіян, на Мар’їнському - 18

На Авдіївському напрямку наші захисники відбили 16 атак росіян поблизу Очеретиного, Новобахмутівки, Степового, Авдіївки та ще п'ять атак неподалік Первомайського та Невельського Донецької області.

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ у вечірньому зведенні 28 січня.

На Мар’їнському Сили оборони продовжують стримувати окупантів в районах Георгіївки, Побєди та Новомихайлівки Донецької області. Тут ворог 18 разів безуспішно намагався покращити тактичне положення.

Загалом упродовж доби відбулось 61 бойове зіткнення. Також ворог завдав 6 ракетних та 2 авіаційні ударів, здійснив 51 обстріл з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Натомість авіація Сил оборони завдала ударів по 6 районах зосередження особового складу противника. Також сили і засоби протиповітряної оборони України знищили одну керовану авіаційну ракету Х-59.

Підрозділи ракетних військ завдали ударів по артилерійському засобу та станції радіоелектронної боротьби противника.

Ситуація на фронті станом на 18.00 28 січня така: