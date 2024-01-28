Генштаб: На Авдіївському напрямку Сили оборони відбили 21 атаку росіян, на Мар’їнському - 18

На Авдіївському напрямку наші захисники відбили 16 атак росіян поблизу Очеретиного, Новобахмутівки, Степового, Авдіївки та ще п'ять атак неподалік Первомайського та Невельського Донецької області.
Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ у вечірньому зведенні 28 січня.
На Мар’їнському Сили оборони продовжують стримувати окупантів в районах Георгіївки, Побєди та Новомихайлівки Донецької області. Тут ворог 18 разів безуспішно намагався покращити тактичне положення.
Загалом упродовж доби відбулось 61 бойове зіткнення. Також ворог завдав 6 ракетних та 2 авіаційні ударів, здійснив 51 обстріл з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.
Натомість авіація Сил оборони завдала ударів по 6 районах зосередження особового складу противника. Також сили і засоби протиповітряної оборони України знищили одну керовану авіаційну ракету Х-59.
Підрозділи ракетних військ завдали ударів по артилерійському засобу та станції радіоелектронної боротьби противника.
Ситуація на фронті станом на 18.00 28 січня така:
- на Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін;
- на Сіверському та Слобожанському ворог завдав авіаційного удару в районі населеного пункту Красний Хутір Чернігівської області. Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали близько 30 населених пунктів, серед них Блешня, Карповичі Чернігівської області; Веселівка, Чуйківка, Вовківка Сумської області; Окіп, Ветеринарне, Лук’янці, Стариця, Вовчанськ Харківської області;
- на Куп’янському наші захисники відбили атаку східніше Піщаного Харківської області, де ворог безуспішно намагався прорвати оборону наших військ. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися понад 10 населених пунктів, зокрема Дворічна, Петропавлівка, Іванівка Харківської області;
- на Лиманському відбили 6 атак біля Тернів, Ямполівки Донецької області, де противник намагався прорвати оборону наших військ. Від ворожих артилерійських та мінометних обстрілів постраждали понад 10 населених пунктів, серед них Макіївка, Невське, Білогорівка Луганської області та Терни, Торське, Верхньокам’янське, Спірне, Федорівка Донецької області;
- на Бахмутському відбили 2 атаки в районі Іванівського Донецької області, де ворог безуспішно намагався покращити тактичне положення. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися понад 10 населених пунктів, зокрема Васюківка, Богданівка, Іванівське, Кліщіївка, Диліївка Донецької області;
- на Авдіївському відбили 16 атак ворога поблизу Очеретиного, Новобахмутівки, Степового, Авдіївки та ще 5 атак неподалік Первомайського та Невельського Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів противника зазнали понад 15 населених пунктів, серед них Новобахмутівка, Степове, Авдіївка, Сєверне, Первомайське Донецької області;
- на Мар’їнському ворог обстріляв з артилерії та мінометів населені пункти Красногорівка, Георгіївка, Побєда, Новомихайлівка, Парасковіївка;
- на Шахтарському противник наступальних (штурмових) дій не вів. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів, зокрема Водяне, Пречистівка, Золота Нива, Старомайорське Донецької області;
- на Запорізькому українські воїни відбили атаку загарбників північніше Приютного Запорізької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 15 населених пунктів, серед них Полтавка, Червоне, Чарівне, Білогір’я, Мала Токмачка, Роботине, П’ятихатки Запорізької області;
- у зоні відповідальності ОСУВ “Одеса” на Херсонському напрямку артилерійських обстрілів противника зазнав обласний центр Херсонської області. Також противник обстріляв з реактивних систем залпового вогню райони населених пунктів Новотягинка, Іванівка, Понятівка Херсонської області;
- ворог не відмовляється від наміру вибити українські підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом доби противник здійснив 7 безуспішних спроб штурму позицій українських військ.