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Попри збільшення кількості штурмів російські війська не мають стратегічних успіхів на сході України, – ЗСУ

Про збільшення кількості атак свідчить кількість знищеної техніки ворога.

Попри збільшення кількості штурмів російські війська не мають стратегічних успіхів на сході України, – ЗСУ
Фото: Сухопутні війська ЗСУ

Російські війська не мають стратегічних успіхів на сході України попри збільшення кількості штурмів, про що свідчить велика кількість знищеної техніки ворога.

Про це повідомив речник Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо в ефірі телемарафону, пише РБК-Україна.

За словами речника, на Куп'янському та Лиманському напрямках було відбито 16 ворожих атак. Українським захисникам вдалося ліквідувати 267 російських окупантів та 62 одиниці військової техніки. Така кількість знищеної техніки свідчить, що росіяни намагаються наступати, шукати слабкі місця в обороні України.

"Напрямок Куп'янська для нього залишається пріоритетним. Намагається неподалік Синьківки та Табаївки продовжувати здійснювати свої наступальні дії. Велика втрата в техніці свідчить, що активно здійснюється наступ саме завдяки підтримки техніки ворожої", – додав він.

Також, речник Сухопутніх військ підкреслює, що ворог може змінювати акценти на фронті.

"Сьогодні це може бути Куп'янський напрямок, завтра Лиманський, а післязавтра може взагалі зміститися акцент атакувальних дій саме на Бахмутський напрямок. Ситуацію контролюємо, наші захисники відбивають атаки ворога. Якихось стратегічних успіхів зараз у російських окупантів немає", – наголосив речник.

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