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Кримські партизани зафіксували прибуття нових російських військових у Джанкой

Прибуття російських військових у Крим свідчить про великі втрати окупантів на фронті.

Кримські партизани зафіксували прибуття нових російських військових у Джанкой
новоприбулі російські військові у Криму
Фото: партизанський рух "АТЕШ"

У тимчасово окупований Крим продовжують прибувати російські війська. Партизанський рух "АТЕШ" зафіксував прибуття нових російських військових у Джанкої. 

Про це партизани поінформували у Telegram.

"Наші агенти зафіксували КАМАЗи, Урали та особовий склад на вокзалі в Джанкої. Агенти також повідомляють, що особовий склад окупантів так само регулярно прибуває на потягах та зазначених транспортних засобах", — повідомляє партизанський рух.

Кримські партизани підкреслюють, що військові РФ систематично прибувають на територію окупованого півострова, що свідчить про великі втрати окупантів на фронті.

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