У окупантів залишилось близько 900 високоточних далекобійних ракет, – Ігнат

Наразі неможливо точно сказати скільки ракет готова витратити РФ для обстрілів.

За офіційними даними Головного управління розвідки України, у Росії залишилось близько 900 високоточних далекобійних ракет.

Про це повідомив речник Повітряних сил Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

Як зауважує речник, зараз важко сказати, скільки окупанти готові витрачати далекобійних ракет для обстрілів.

"За останніми даними це була, як і в попередній період, така сама цифра це 900 далекобійних ракет. На тому ж рівні залишилася позначка тому що ворог протягом трьох комбінованих великих атак, з 29 грудня по 8 січня, застосував велику кількість ракет. Я нагадаю, що 29 грудня 128 засобів повітряного нападу – це і дрони, і ракети. І вже понад близько ста (ракет, – ред.) застосував 2 січня", – зауважив Ігнат.

Також речник підкреслив, що попри те, що РФ виготовляє ракети, вони й витрачають повітряні засоби під час атак. Через це кількість ракет залишається на рівні 900 одиниць.

Йдеться про різні типи ракет, як С-300, обстрілюють Харківщину, так і протикорабельні ракети, які розташовані у тимчасово окупованому Криму.

За інформацією Сил оборони півдня наразі у Чорному морі шість ворожих кораблів серед яких два носії крилатих ракет "Калібр", загальний залп до восьми ракет.