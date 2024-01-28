Росіяни обстріляли кладовище у Куп'янську, – ОВА

Під ворожими обстрілами опинилися близько 20 населених пунктів.

За добу російська армія завдала артилерійських та мінометних обстрілів по населених пунктах Харківської області. Внаслідок ворожих ударів постраждали четверо цивільних.

Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали близько 20 населених пунктів Харківщини, зокрема: Уди Богодухівського району; Козача Лопань Харківського району; Огірцеве, Вовчанськ, Бударки Чугуївського району; Колодязне, Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Берестове Куп'янського району.

Тричі за добу окупанти обстріляли м. Вовчанськ Чугуївського району та м. Куп'янськ. Внаслідок обстрілу пошкоджено кладовище.

Вчора близько 13:00 окупанти завдали удару по м. Вовчанськ Чугуївського району. Поранень зазнала 77-річна жінка. Потерпілу госпіталізували. Пошкоджено приватний будинок. Під ворожим вогнем опинилася Козача Лопань Харківського району. Поранень зазнав 61-річний чоловік. Потерпілого доставили до лікарні. Пошкоджено житловий будинок.

Також ворог завдав удару по с. Подоли Куп'янського району. Постраждали чоловіки 42- та 50 років. Потерпілих госпіталізували.

Через збільшення ворожих обстрілів та інтенсивність наступальних дій ворога на Куп'янському напрямку, людей просять евакуюватися з прифронтової зони.