Уночі Росія запустила по Україні 8 "Шахедів" та дві ракети "Іскандер"

Військовослужбовці 241-ї бригади територіальної оборони полюють на ‘шахеди’ в Київській області.

У ніч на 28 січня 2024 року ворог атакував вісьмома ударними БпЛА типу "Shahed" з південно-східного напрямку (Приморсько-Ахтарськ (рф), двома ракетами "Іскандер-М" по Полтавщині з району Воронезької області (рф) та трьома ЗКР С-300 по Донеччині з тимчасово окупованої території області.

Про це ідеться у ранковому зведенні Генштабу.

Атаковано цивільні об’єкти та об’єкти критичної інфраструктури в Полтавській, Донецькій, Запорізькій та Дніпропетровській областях.

Мобільні вогневі групи Повітряних Сил знищили чотири із восьми ворожих БпЛА, якими противник атакував прифронтову зону. За попередньою інформацією, без постраждалих.

Фото: Генштаб

Вчора уночі ворог атакував Полтавщину ракетами. Відомо про влучання в промисловий об’єкт у Кременчуцькому районі