Уночі Росія запустила по Україні 8 "Шахедів" та дві ракети "Іскандер"

У ніч на 28 січня 2024 року ворог атакував вісьмома ударними БпЛА типу "Shahed" з південно-східного напрямку (Приморсько-Ахтарськ (рф), двома ракетами "Іскандер-М" по Полтавщині з району Воронезької області (рф) та трьома ЗКР С-300 по Донеччині з тимчасово окупованої території області.
Про це ідеться у ранковому зведенні Генштабу.
Атаковано цивільні об’єкти та об’єкти критичної інфраструктури в Полтавській, Донецькій, Запорізькій та Дніпропетровській областях.
Мобільні вогневі групи Повітряних Сил знищили чотири із восьми ворожих БпЛА, якими противник атакував прифронтову зону. За попередньою інформацією, без постраждалих.
Вчора уночі ворог атакував Полтавщину ракетами. Відомо про влучання в промисловий об’єкт у Кременчуцькому районі