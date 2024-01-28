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Уночі Росія запустила по Україні 8 "Шахедів" та дві ракети "Іскандер"

Мобільні вогневі групи Повітряних Сил знищили чотири із восьми ворожих БпЛА.

Уночі Росія запустила по Україні 8 "Шахедів" та дві ракети "Іскандер"
Військовослужбовці 241-ї бригади територіальної оборони полюють на ‘шахеди’ в Київській області.
Фото: EPA/UPG

У ніч на 28 січня 2024 року ворог атакував вісьмома ударними БпЛА типу "Shahed" з південно-східного напрямку (Приморсько-Ахтарськ (рф), двома ракетами "Іскандер-М" по Полтавщині з району Воронезької області (рф) та трьома ЗКР С-300 по Донеччині з тимчасово окупованої території області.

Про це ідеться у ранковому зведенні Генштабу.

Атаковано цивільні об’єкти та об’єкти критичної інфраструктури в Полтавській, Донецькій, Запорізькій та Дніпропетровській областях.

Мобільні вогневі групи Повітряних Сил знищили чотири із восьми ворожих БпЛА, якими противник атакував прифронтову зону. За попередньою інформацією, без постраждалих.

Фото: Генштаб

Вчора уночі ворог атакував Полтавщину ракетами. Відомо про влучання в промисловий об’єкт у Кременчуцькому районі

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