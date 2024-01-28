Путін пообіцяв Сі, що воюватиме в Україні щонайменше 5 років, – Nikkei
Путін пообіцяв Сі, що воюватиме в Україні щонайменше 5 років, – Nikkei
Ще 17 "слуг народу" написали заяви на складання мандата народного депутата, – Арахамія
Ще 17 "слуг народу" написали заяви на складання мандата народного депутата, – Арахамія
Ціль — нафта. Українські оперативні можливості ростуть
Ціль — нафта. Українські оперативні можливості ростуть
Зміни у вищій освіті. «Ризики — у реалізації. Це стосується всього, що ми придумуємо, а потім починаємо втілювати»
Зміни у вищій освіті. «Ризики — у реалізації. Це стосується всього, що ми придумуємо, а потім починаємо втілювати»
На Чернігівщині за унікальною технологією будують найдовший міст через Десну
На Чернігівщині за унікальною технологією будують найдовший міст через Десну
Арахамія пропонує розкрити дані про втрати: "Коли питаєте людей, не чув жодного разу менше ніж 100 000. А вони менші"
Арахамія пропонує розкрити дані про втрати: "Коли питаєте людей, не чув жодного разу менше ніж 100 000. А вони менші"
Удари ГУР в тилу Росії лякають західних партнерів, які бояться ядерної атаки РФ у відповідь, – Financial Times
Удари ГУР в тилу Росії лякають західних партнерів, які бояться ядерної атаки РФ у відповідь, – Financial Times
США розробляють новий план допомоги для України, який базуватиметься на обороні від російських наступів, — Washington Post
США розробляють новий план допомоги для України, який базуватиметься на обороні від російських наступів, — Washington Post
Законопроєкт про мобілізацію розглянуть у Раді 6 лютого. Друге читання буде або зразу, або через тиждень, – Арахамія
Законопроєкт про мобілізацію розглянуть у Раді 6 лютого. Друге читання буде або зразу, або через тиждень, – Арахамія
ГоловнаСуспільствоВійна

Армія РФ продовжує обстрілювати прикордонні території Чернігівщини та Сумщини

Впродовж доби зафіксовано 11 обстрілів.

Армія РФ продовжує обстрілювати прикордонні території Чернігівщини та Сумщини
Наслідки удару
Фото: ОК Північ

Російські окупанти продовжують обстрілювати прикордонні території Чернігівської та Сумської областей. Протягом доби зафіксовано 11 обстрілів (59 вибухів) із різних видів озброєння. 

Про це повідомляє ОК "Північ".

У Чернігівській області під обстрілами опинилася Семенівська громада:

Карповичі – два обстріли: 17 приходів, ймовірно міномет 120 мм. 

Блешня – чотири "приходи", ймовірно міномет 82 мм.

Леонівка – три "приходи", ймовірно міномет 120 мм. 

Сновська громада:

Єліне – 11 "приходів", ймовірно ствольна артилерія.

Сумська область:

Шосткинський район:

Чуйківка – два обстріли – десять "приходів", ймовірно міномет 120 мм. 

Фотовиж – два "приходи", ймовірно міномет 120 мм.

Середина-Буда – шість "приходів", ймовірно міномет 82 мм. В результаті обстрілу пошкоджено господарчу споруду, три "приходи" – ймовірно ствольна артилерія.

Українське – три "приходи", ймовірно міномет 120 мм. 

На щастя, інформація про загиблих або поранених серед місцевого населення не зафіксована.

  • Вчора російська ДРГ розстріляла авто з цивільними у Сумській області. Загинули брат і сестра.
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies