Армія РФ продовжує обстрілювати прикордонні території Чернігівщини та Сумщини

Російські окупанти продовжують обстрілювати прикордонні території Чернігівської та Сумської областей. Протягом доби зафіксовано 11 обстрілів (59 вибухів) із різних видів озброєння.
Про це повідомляє ОК "Північ".
У Чернігівській області під обстрілами опинилася Семенівська громада:
Карповичі – два обстріли: 17 приходів, ймовірно міномет 120 мм.
Блешня – чотири "приходи", ймовірно міномет 82 мм.
Леонівка – три "приходи", ймовірно міномет 120 мм.
Сновська громада:
Єліне – 11 "приходів", ймовірно ствольна артилерія.
Сумська область:
Шосткинський район:
Чуйківка – два обстріли – десять "приходів", ймовірно міномет 120 мм.
Фотовиж – два "приходи", ймовірно міномет 120 мм.
Середина-Буда – шість "приходів", ймовірно міномет 82 мм. В результаті обстрілу пошкоджено господарчу споруду, три "приходи" – ймовірно ствольна артилерія.
Українське – три "приходи", ймовірно міномет 120 мм.
На щастя, інформація про загиблих або поранених серед місцевого населення не зафіксована.
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