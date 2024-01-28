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Окупанти завдали 130 ударів по населених пунктах Запоріжжя, – ОВА

Ворог обстрілює прифронтові населені пункти та обласний центр за допомогою дронів та артилерії.

Окупанти завдали 130 ударів по населених пунктах Запоріжжя, – ОВА
Фото: Юрій Малашко

Минулої доби окупанти завдали 130 ударів по 24 населених пунктах Запорізької області. Російська армія здійснила 33 атаки безпілотниками та 95 артилерійських ударів.

Про це повідомляє очільник Запорізької ОВА Юрій Малашко.

Так, окупанти здійснили 33 БпЛА-атаки по Запоріжжю, Гуляйполю, Новоандріївці, Новоданилівці, Новодарівці, Білогір'ю, Малинівці, Чарівному, Полтавці, Роботиному та П'ятихатках, а також обстріляли з ракетних систем залпового вогню Малу Токмачку та Кам'янське.

Ще 95 артударів прийшлися по території Оріхова, Залізничного, Гуляйпільського, Малої Токмачки, Левадного, Щербаків, Лугівського, Степногірська, Кам'янського, Степового, Лобкового та інших прифронтових міст і сіл.

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