Росіяни били ракетами по Полтавській області і дронами по Дніпропетровській: як минула доба в регіонах

Учора ввечері ворог атакував Полтавську область ракетами. Є влучання в промисловий обʼєкт на території Кременчуцького району, що спричинило пожежу. Жертв та постраждалих немає. До ліквідації наслідків залучені всі відповідні служби. Дані щодо наслідків уточнюються, йдеться у зведенні від ОВА станом на ранок.

У Дніпропетровській 12 дронів-камікадзе протягом вчорашнього дня спрямував агресор на Нікопольський район, надвечір вдарив артилерією. Цілив по райцентру та селах Марганецької громади. Постраждав 61-річний чоловік. Він лікуватиметься вдома. Пошкоджені шість приватних будинків, п'ять господарських споруд, автомобілі, лінію електропередач. Пізно ввечері сили ППО збили ворожий Shahed над Новомосковським районом. Також увечері загарбники тричі обстріляли Нікопольський район. Випустили понад десяток снарядів на райцентр та Марганецьку громаду. Минулося без жертв.

По Сумській уночі росіяни здійснили шість обстрілів прикордонних територій та населених пунктів. Зафіксовано 24 вибухи з міномету, артилерії, гармати та стрілецької зброї. Обстрілів зазнали Білопільська, Шалигинська, Есманьська, Дружбівська громади. Попередньо – без наслідків. Учора протягом дня рашисти здійснили 15 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів. Зафіксовано 91 вибух. Обстрілів зазнали Хотінська, Юнаківська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Есманьська, Середино-Будська, Дружбівська, Зноб-Ногородська, Свеська громади. Хотінська громада: ворожа розвідувально-диверсійна група розстріляла двох жителів громади (брата та сестру). Їх будинок розташовувався у селі Андріївка, що розташоване у 5-кілометровій прикордонній зоні. Середино-Будська громада: обстрілом з мінометів пошкоджено господарчу споруду та приватний житловий будинок (дах, вікна, фасад будинку). Інформація про постраждалих не надходила. Дані уточнюються.

У Миколаївській вчора протягом дня ворожі обстріли фіксували по акваторії Очаківської громади. Постраждалих немає. Також учора під ворожим артилерійським обстрілом був Очаків. Ворожі снаряди пошкодили багатоквартирний будинок та гараж на території приватного домовлодіння. Крім того, на території одного з підприємств пошкоджено електричні щитові та адмінбудівлю. Минулося без постраждалих.

У Луганській окупанти намагалися тиснути поблизу Стельмахівки та Білогорівки, але не досягли успіху. За минулу добу від ворожих артилерійських та мінометних обстрілів постраждали Кармазинівка, Невське та Білогорівка. За добу противник здійснив 122 обстріли (526 снарядів).

У Харківській артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали близько 20 населених пунктів, зокрема: Уди, Козача Лопань, Огірцеве, Вовчанськ, Бударки, Колодязне, Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Берестове. Учора вдень окупанти завдали удару по Вовчанську. Поранень зазнала 77-річна жінка. Потерпілу госпіталізували. Пошкоджено приватний будинок. Також вчора ворог обстріляв Козачу Лопань. Поранень зазнав 61-річний чоловік. Потерпілого доставили до лікарні. Пошкоджено житловий будинок. Унаслідок удару по Подолах Куп'янського району постраждали чоловіки 42- та 50 років. Потерпілих госпіталізували. Внаслідок удару по Куп'янську пошкоджено цвинтар.

У Запорізькій минулої доби окупанти завдали 130 ударів по 24 населених пунктах області. Рашисти здійснили 33 БпЛА-атаки по Запоріжжю, Гуляйполю, Новоандріївці, Новоданилівці, Новодарівці, Білогір'ю, Малинівці, Чарівному, Полтавці, Роботиному та П'ятихатках, а також обстріляли з ракетних систем залпового вогню Малу Токмачку та Кам'янське. 95 артударів прийшлися по території Оріхова, Залізничного, Гуляйпільського, Малої Токмачки, Левадного, Щербаків, Лугівського, Степногірська, Кам'янського, Степового, Лобкового та інших прифронтових міст і сіл. Надійшло чотири повідомлення про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Без постраждалих.

По Чернігівській області за добу було шість обстрілів (42 вибухи). Ворог із мінометів та артилерії обстрілював Корюківський та Новгород-Сіверський райони. Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила. Дані уточнюються.

У Донецькій під вогнем рашистів минулої доби: Авдіївка, Курахове, Слов’янськ, Очеретине, Сокіл, Мирноград. Пошкоджено 18 багатоквартирних житлових будинків, будівля керамічного цеху, газопровід, дитячий садок, школа, дев'ять цивільних автомобілів, будівля котельні. На Донеччині за добу: троє поранених.

У Херсонській за добу по області противник здійснив 102 обстріли (451 снаряд), з них по Херсону – вісім артилерійських обстрілів (38 снарядів). Рашисти поцілили у райони 28 населених пунктів області, вежу мобільного зв‘язку та радіовежу у Бериславському районі. Учора зранку ворожа армія скинула з безпілотників вибухівку на Берислав. Внаслідок цього удару загинув 60-річний чоловік. Ще одна людина госпіталізована. Також ворог вдарив по Тягинці. Внаслідок обстрілу травми отримав 66-річний чоловік. Його госпіталізували з осколковими пораненнями. За добу по області: одна людина загинула, двоє дістали поранення.