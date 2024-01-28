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Окупанти продовжують вести активні штурмові дії на Таврійському напрямку, – Тарнавський

За тиждень окупанти втратили понад 350 осіб та 26 одиниць військової техніки. 

Окупанти продовжують вести активні штурмові дії на Таврійському напрямку, – Тарнавський
війна, Таврійський напрямок, ЗСУ
Фото: Олександр Тарнавський

Ворог застосовує ракети та артилерію та веде активні наступальні дії на Таврійському напрямку. Вже третю добу кількість боєзіткнень налічує 50.

Про це повідомляє командувач ОСУВ "Таврія" Олександр Тарнавський.

"Окупанти продовжують активні наступальні та штурмові дії – вже третю добу поспіль кількість бойових зіткнень в операційній зоні ОСУВ Таврія близько 50. Загарбники здійснили минулої доби 892 артобстріли", – пише командувач.

Втрати ворога за тиждень склали 364 особи та, не враховуючи БпЛА, 26 одиниць військової техніки. 

Зокрема, три танки, вісім ББМ, одну артсистема, десять автомобілів та три одиниці спеціальної техніки. Перестали існувати три склади боєприпасів ворога. Також знищено 197 БпЛА різних типів.

Сьогодні уночі росіяни завдали ракетного удару по житловому масиву у Мирнограді Донецької області. 

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