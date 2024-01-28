Територію обстежили правоохоронці, які прибули на місце разом з керівництвом парку.

Адміністрація Національного природного парку "Голосіївський" відреагувала на інформацію про забруднення одного зі ставків Горіхуватського водотоку.

Як ідеться в повідомленні пресслужби на фейсбук-сторінці, керівництво парку разом із працівниками поліції прибули на місце події для встановлення деталей інциденту.

Фото: Національний природний парк Голосіївський

Фото: Національний природний парк Голосіївський

Фото: Національний природний парк Голосіївський

Фото: Національний природний парк Голосіївський

"Було обстежено територію та взято проби води для подальшого аналізу. Ми продовжуємо слідкувати за ситуацією і будем вживати усі можливі заходи для попередження майбутніх фактів забруднення довкілля", - йдеться в дописі.

Небайдужих закликали повідомляти адміністрацію про виявлені факти порушення природоохоронного законодавства на території парку.