Сервіси Нафтогазу відновили роботу після кібератаки 25 січня

Всі технічні проблеми з вебсайтами та кол-центром усунено.

Сервіси "Нафтогаз України" відновили свою роботу після масштабної кібератаки.

Про це компанія повідомила у Фейсбуці.

"Наші сервіси відновили роботу. Всі технічні проблеми з вебсайтами та кол-центром усунено", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що передача показань доступна як завжди з 28 по 5 число.

Що сталося