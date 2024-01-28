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Сервіси Нафтогазу відновили роботу після кібератаки 25 січня

Всі технічні проблеми з вебсайтами та кол-центром усунено.

Сервіси Нафтогазу відновили роботу після кібератаки 25 січня
Фото: interfax.com.ua

Сервіси "Нафтогаз України" відновили свою роботу після масштабної кібератаки.

Про це компанія повідомила у Фейсбуці.

"Наші сервіси відновили роботу. Всі технічні проблеми з вебсайтами та кол-центром усунено", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що передача показань доступна як завжди з 28 по 5 число.

Що сталося

  • 25 січня газопостачальна компанія "Нафтогаз України" та ТОВ "Газорозподільні мережі України" зафіксували масштабну атаку на один зі своїх дата-центрів. Не працювали вебсайти компаній та кол-центр.
  • А раніше, 12 грудня, мобільний оператор "Київстар" зазнав потужної хакерської атаки, що призвела до технічного збою. За фактом кібератаки на Київстар СБУ відкрила кримінальне провадження. Однією з версій слідства названа причетність російських спецслужб.
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