Сервіси Нафтогазу відновили роботу після кібератаки 25 січня

Сервіси "Нафтогаз України" відновили свою роботу після масштабної кібератаки.
Про це компанія повідомила у Фейсбуці.
"Наші сервіси відновили роботу. Всі технічні проблеми з вебсайтами та кол-центром усунено", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що передача показань доступна як завжди з 28 по 5 число.
Що сталося
- 25 січня газопостачальна компанія "Нафтогаз України" та ТОВ "Газорозподільні мережі України" зафіксували масштабну атаку на один зі своїх дата-центрів. Не працювали вебсайти компаній та кол-центр.
- А раніше, 12 грудня, мобільний оператор "Київстар" зазнав потужної хакерської атаки, що призвела до технічного збою. За фактом кібератаки на Київстар СБУ відкрила кримінальне провадження. Однією з версій слідства названа причетність російських спецслужб.