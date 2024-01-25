Хакери атакували дата-центр "Нафтогазу": не працюють сайт і кол-центри

Хакери здійснили масштабну кібератаку на один із дата-центрів "Нафтогазу". Вебсайти і кол-центри не працюють.
Про строки відновлення сервісів компанія повідомить додатково. Про це повідомили в NaftogazUA.
"Шановні клієнти ГК «Нафтогаз України» та Газмережі. Зафіксовано масштабну кібератаку на один із дата-центрів, який використовують наші компанії", – йдеться у повідомленні.
- Однією з найбільших хакерських атак на Україну став напад на Київстар у грудні 2023. У користувачів оператора не працювали ні мобільний зв'язок, ні Інтернет.
- У компанії повідомили, що хакери уразили кіберзахист "Київстара" через скомпрометований обліковий запис одного зі співробітників. Компанія заявила, що компенсує абонентам збій і виділить 100 млн грн на ЗСУ.
- У СБУ заявили, що російські хакери проникли в систему українського телекомунікаційного оператора "Київстар" щонайменше у травні минулого року, хоча масштабна атака сталася 12 грудня, проте компанія заперечила таку інформацію.
- Днями хакери атакували Львівтеплоенерго, внаслідок чого без гарячої води та опалення залишився житловий район Львова Сихів.