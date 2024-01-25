Хакери атакували дата-центр "Нафтогазу": не працюють сайт і кол-центри

Хакери здійснили масштабну кібератаку на один із дата-центрів "Нафтогазу". Вебсайти і кол-центри не працюють.

Про строки відновлення сервісів компанія повідомить додатково. Про це повідомили в NaftogazUA.

"Шановні клієнти ГК «Нафтогаз України» та Газмережі. Зафіксовано масштабну кібератаку на один із дата-центрів, який використовують наші компанії", – йдеться у повідомленні.