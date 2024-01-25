Партнери готові надавати Україні F-16, але необхідно підготуватися до їх використання, – Ігнат

Партнери готові передати Україні багатоцільові винищувачі F-16. Проте для цього потрібно підготуватися.

Про це заявив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат у ефірі телемарафону.

"Дуже часто ми бачимо різні прогнози від різних країн та експертів. Зрозуміло, що повинно готовим бути абсолютно все – це і пілоти, і інфраструктура, і інженери, й інші чинники, про які менше говорять. Багатоцільові літаки – це авіаційні комплекси. Відповідно треба підходити комплексно до їх розміщення, взяття на озброєння та найголовніше, що нам необхідно, – це бойове застосування", – сказав Ігнат.

Він додав, що заяви європейських лідерів про готовність передачі винищувачів можна розглядати, проте це означало б лише їх фізичну присутність в Україні.

"Звичайно, можна було розглядати різні заяви європейських лідерів, що ми готові вам вже передати літаки. Ну "вже передати", – це для того, щоб вони у нас просто знаходились територіально. Це не той варіант, який потрібен Україні. Нам потрібно, щоб вони били окупанта з повітря", – додав речник.

Він заявив, що винищувачі, крім іншого, необхідні, щоб відтісняти російську авіацію подалі від кордонів.