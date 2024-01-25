Партнери готові надавати Україні F-16, але необхідно підготуватися до їх використання, – Ігнат

Партнери готові передати Україні багатоцільові винищувачі F-16. Проте для цього потрібно підготуватися.
Про це заявив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат у ефірі телемарафону.
"Дуже часто ми бачимо різні прогнози від різних країн та експертів. Зрозуміло, що повинно готовим бути абсолютно все – це і пілоти, і інфраструктура, і інженери, й інші чинники, про які менше говорять. Багатоцільові літаки – це авіаційні комплекси. Відповідно треба підходити комплексно до їх розміщення, взяття на озброєння та найголовніше, що нам необхідно, – це бойове застосування", – сказав Ігнат.
Він додав, що заяви європейських лідерів про готовність передачі винищувачів можна розглядати, проте це означало б лише їх фізичну присутність в Україні.
"Звичайно, можна було розглядати різні заяви європейських лідерів, що ми готові вам вже передати літаки. Ну "вже передати", – це для того, щоб вони у нас просто знаходились територіально. Це не той варіант, який потрібен Україні. Нам потрібно, щоб вони били окупанта з повітря", – додав речник.
Він заявив, що винищувачі, крім іншого, необхідні, щоб відтісняти російську авіацію подалі від кордонів.
- Нещодавно стало відомо, що українські пілоти вже літають у небі з інструкторами на винищувачах. Проте навчання відбувається максимально конфіденційно і практично не оприлюднюють ніякої інформації.
- Через багатофункціональність сучасних винищувачів F-16, які Україна недовзі повинна отримати, їх можуть застосувати у різних напрямках на фронті. Зокрема, основні напрямки, де можна застосувати винищувачі – це удари по наземних цілях на різну глибину оборони противника, прикриття штурмової авіації, забезпечення повітряного простору в акваторії Чорного моря, протидія ворожим кораблям та прикриття країни від ворожих дронів та ракет.
- При Міністерстві оборони України створено спеціальну структуру для інтеграції літаків F-16. Основною метою структури буде всебічне забезпечення процесу безперервної інтеграції літака F-16 у загальну систему Сил оборони України.