Лідер Європейської народної партії Вебер закликав створити систему ППО для ЄС

Євросоюз має підготуватися до сценарію, коли США більше не захищатимуть континент від Росії та її президента Володимира Путіна.

Лідер Європейської народної партії Манфред Вебер попередив, що Європа повинна використати найближчі місяці, щоб різко посилити свій захист.

Про це він заявив в інтерв’ю Politico.

За його словами, ЄС має підготуватися до сценарію, коли США більше не захищатимуть континент від Росії та її президента Володимира Путіна.

“Коли я дивлюся на цей рік як європейський політик, перше, що спадає нам на думку, − це Трамп”, − сказав Вебер.

За словами Вебера, найближчі місяці матимуть вирішальне значення для ЄС, щоб підготуватися до можливої війни: “ми переживаємо історичний момент… ми повинні зрозуміти і скористатися цим”.

Лідер ЄНП закликав створити “європейську опору оборони”, яку його партія просуватиме найближчими тижнями. Йдеться, зокрема про “систему протиракетної оборони для Європейського Союзу”, яка могла б відбивати безпілотники та високотехнологічні ракети, такі як Росія використовує в Україні.

“Нам потрібна бригада кіберзахисту Європейського Союзу. У цифровому світі ми зможемо захистити себе тільки у разі, якщо працюватимемо разом, щоб відбити гібридні атаки, звідки б вони не виходили, чи то з Росії, чи Китаю”, − сказав він.

Велика частина ЄС зараз покладається на “ядерну парасольку” США, але, враховуючи фактор Трампа, “Європа повинна побудувати стримування”. “Ми всі знаємо, що коли справа доходить до критичної ситуації, ядерний варіант є справді вирішальним”, − каже він.

“Ми повинні прийняти пропозицію президента Франції Еммануеля Макрона і зараз подумати про те як ядерне озброєння Франції також може бути вбудоване в європейські структури. Зараз нам потрібно конкретизувати, це важливо”, − додав він.