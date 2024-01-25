У ЗСУ відзначили високу активність ракетоносіїв Росії у Чорному морі

Це може свідчити як про підготовку до майбутнього удару із застосуванням ракет морського базування, так і для розосередження зусиль української ППО.

Росія утримує в Чорному морі три ракетоносії, їхня активність - висока.

Про це заявила в етері телемарафону керівниця об’єднаного пресцентру Оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк.

"Наразі активність ракетоносіїв залишається високою. Три перебувають на бойовому чергуванні: 1 надводний, 2 підводні. Загальний залп "Калібрів" складається до 16. Така конфігурація ракетоносіїв тримається вже досить довгий час", - сказала Гуменюк.

Вона додала, що попри шторм окупанти вивели кораблі в море, зафіксували і проводять наразі ротацію, але ракетоносії не забирають із бойового чергування.

Гуменюк додала, що це може свідчити "і про підготовку до майбутнього удару із застосуванням ракет морського базування, а також може бути спрямовано і на розосередження зусиль ППО під час повітряних атак з використанням саме ракет повітряного базування або застосуванням балістики".

"Морські ракетоносії, перебуваючи на чергуванні, все ж таки перебирають на себе частину уваги", - сказала керівниця об’єднаного пресцентру.