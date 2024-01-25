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Окупанти обстріляли Нікопольщину з важкої артилерії, — ОВА

Внаслідок ударів пошкоджені лінії електропередач

Окупанти обстріляли Нікопольщину з важкої артилерії, — ОВА
обстріли Нікополя
Фото: Сергій Лисак

Сьогодні вранці російська армія завдала ударів з важкої артилерії по Марганецькій громаді Нікопольського району. Також під обстрілами опинився Нікополь.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"Ранок був гучним для Марганецької громади, що на Нікопольщині. А вже пообіді прилітало у райцентр. Окупанти гатили з важкої артилерії. Загалом випустили більш ніж десяток снарядів", — ідеться у повідомленні.

Внаслідок обстрілів пошкодження отримали 6 приватних будинків. Побиті лінія електропередач і газогін. 

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