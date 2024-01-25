Лубінець про катастрофу Іл-76: наразі невідомо, хто був на борту

Уповноважений з прав людини сказав, що не було "жодних ознак того, що в літаку була так кількість людей − громадян України, чи не громадян України".

Україна не бачить ознак того, що на літаку Іл-76, який вчора розбився в Росії, була велика кількість людей. Про це уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець сказав у ефірі телемарафону, пише УП.

Він сказав, що наразі невідомо, хто саме був у літаку. Лубінець не може підтвердити, що там дійсно були українські військоповолонені.

"По тому аналізу фото і відео, які ми побачили в мережі, якщо б там були тіла − знову ж я не експерт, − але якщо б у росіян були якісь фото чи відео, що там були наші військовополонені, то вони б їх вже використали. Ми не побачили жодних ознак того, що в літаку була так кількість людей − громадян України, чи не громадян України", – сказав він.

Катастрофа Іл-76