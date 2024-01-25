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Росіяни продовжують терор цивільного населення на окупованих територіях України, — ЦНС

Українське підпілля проінформувало про низку протиправних дій щодо цивільного населення на ТОТ Донеччини.

Росіяни продовжують терор цивільного населення на окупованих територіях України, — ЦНС
Фото: EPA/UPG

Російські окупанти продовжують терор цивільного населення на ТОТ сходу України. У підпіллі попередили про низку протиправних дій щодо населення, які були здійснені окупаційними військами. 

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

У людей самовільно відбирають житло та заселяють туди російських військових. 

"Фактично усі злочини здійснені окупантами традиційно містять ознаки порушення Міжнародного гуманітарного права. Зокрема зафіксовані випадки окупанти продовжують грабування цивільне населення. Також, окупанти самовільно займають житло тих людей, які змушені були покинути регіон через “визволителів”", — пишуть у ЦНС. 

У тимчасово окупованому Мелітополі росіяни почали відбирати квартири у цивільного населення. Так, окупанти спершу ліплять на двері папірець, що житло визнане "безхазяйним" і вимагають від жителів підтвердити право власності

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