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Російські окупанти обстріляли 10 громад Сумщини

Всього протягом дня росіяни здійснили 17 обстрілів області.

Російські окупанти обстріляли 10 громад Сумщини
Обстріл Сумської області (архівне фото)
Фото: Дмитро Живицький

Сьогодні, 25 січня, російських обстрілів зазнали Хотінська, Юнаківська, Білопільська, Миропільська, Краснопільська, Великописарівська, Есманська, Зноб-Новгородська, Дружбівська, Свеська громади Сумської області.

Про це повідомила пресслужба Сумської ОВА.

Всього протягом дня росіяни здійснили 17 обстрілів Сумської області, під час яких пролунали 56 вибухів. 

Зокрема, Білопільську громаду росіяни обстріляли з мінометів, танків та артилерії.

На Великописарівську громаду скинули ВОГи з БпЛА, а по Миропільській вдарили FPV-дроном.

Також ВОГ з БпЛА скинули на Краснопільську громаду, та атакували її з мінометів.

Росіяни обстріляли Юнаківську громаду з РСЗВ, а Хотінську - зі стрілецької зброї.

Крім того, Есманську та Глухівську громади армія РФ обстріляла з мінометів.

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