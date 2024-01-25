Шмигаль провів першу розмову з новим прем'єр-міністром Франції

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль провів першу телефонну розмову з очільником уряду Франції Габріелем Атталем.

Шмигаль повідомив, що від французької сторони очікують на продовження плідної співпраці насамперед у військовій сфері.

"Вдячні за поставки додаткової партії ракет SCALP, створення «артилерійської коаліції» та збільшення постачання артилерійських систем та снарядів", - зазначив глава уряду України.

Шмигаль і Атталь обговорили реалізацію реформ та євроінтеграцію, питання продовольчої безпеки і відновлення, а також роботу над конфіскацією російських активів.

"Разом із Францією також зацікавлені у співпраці в розмінуванні, транспортній та енергетичній сферах", - додав Шмигаль.

У розмові Атталь запевнив, що Франція підтримує програму Ukraine Facility обсягом 50 млрд євро.