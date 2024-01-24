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Експорт українського зерна під загрозою через кризу у Червоному морі

Майже третина українського морського експорту спрямовується через Червоне море до Китаю

Експорт українського зерна під загрозою через кризу у Червоному морі
Фото: Пресслужба Мінінфраструктури

Через постійні атаки єменських хуситів у Червоному морі зерновози все частіше відволікаються від маршруту Суецький канал – Червоне море. Для експорту українського зерна такі події можуть бути кризовими, адже майже третина українського морського експорту спрямовується через Червоне море до Китаю, – пише Reuters.

Агенство зазначає, що Україні вдалося збільшити експорт чорноморського зерна до рівня, якого не було з часів до вторгнення Росії, хоча криза морських перевезень у Червоному морі створює новий виклик для її важливої сільськогосподарської торгівлі.

Успіх Києва у заміні чорноморської експортної угоди за підтримки ООН на власну схему судноплавства приніс полегшення українським фермерам і країнам-імпортерам. У грудні Україна відправила близько 4,8 мільйона метричних тонн продовольства, в основному зерна, зі своїх чорноморських портів, що вперше перевищило обсяги, досягнуті в рамках попереднього коридору під егідою ООН. 

Прохід через Червоне море дуже важливий для України, оскільки майже третина її експорту спрямовується до Китаю. 

За словами Олександра Каравайцева, старшого економіста Міжнародної ради по зерну, за новою експортною схемою Україна також постачає зерно до Пакистану, вперше після вторгнення Росії. За словами аналітиків і трейдерів, зерновози все частіше відволікаються від маршруту Суецький канал – Червоне море. 

«Ситуація в Червоному морі, ймовірно, буде перешкоджати далеким перевезенням з України», – сказав Каравайцев.

«На мою думку, загальний обсяг морських поставок з України продовжить зростати», – сказав європейський трейдер, зазначивши, що минулого тижня українська кукурудза була продана до Китаю, незважаючи на ризики, пов'язані з Червоним морем, – пише Reuters.

  • Хусити є одним з кількох угруповань в об’єднаній з Іраном "Осі опору", які атакували ізраїльські та американські цілі після того, як їхній палестинський союзник ХАМАС напав на Ізраїль. Хуситські удари загрожують торговельним суднам, що може позначитися на всьому світі. Докладно про боротьбу з єменськими бойовиками читайте в матеріалах: "Удари по Ємену. Як «вісь зла» розпорошує ресурси США" та "Навіщо США і Британія б’ють по Ємену та як це вплине на Україну" на LB.ua.
  • У грудні єменські хусити вразили снарядом німецьке вантажне судно, яке йшло під прапором Ліберії. Екіпаж не постраждав. Раніше єменські хусити вдарили ракетою по норвезькому танкеру у Червоному морі. Есмінець ВМС США надав постраждалому кораблю допомогу. Атака хуситів спричинила пожежу на танкері, але жертв немає.
  • 14 січня хусити заявили про нові удари США та Великобританії по Ємену. Союзники нібито вдарили по горі Джадаа в районі Аль-Лахая.
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