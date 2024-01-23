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Шмигаль розповів, який розмір військового ПДФО цьогоріч спрямували на дрони і "оборонку"

На засіданні уряду 23 січня Силам оборони передали ще 9,6 млрд грн на закупівлю озброєння, техніки, боєприпасів, засобів захисту.

Шмигаль розповів, який розмір військового ПДФО цьогоріч спрямували на дрони і "оборонку"
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль
Фото: Кабінет міністрів

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль на засіданні уряду 23 січня озвучив розмір військового ПДФО, який цьогоріч спрямували на дрони і оборонно-промисловий комплекс.

За словами Шмигаля, 51 млрд грн піде на розвиток оборонно-промислового комплексу, а понад 43 млрд гривень — на виробництво дронів.

Нині для військових перерахували ще майже 10 млрд грн.

"Було ухвалено рішення, що 10% від військового ПДФО буде направлено напряму військовим частинам. Тому сьогодні передаємо силам оборони 9,6 млрд грн військового ПДФО на закупівлю озброєння, техніки, боєприпасів, засобів захисту", - сказав глава уряду.

Шмигаль додав, що фінансова спроможність громад, від яких забрали ПДФО, не постраждала.

  • У листопаді минулого року Президент України Володимир Зеленський підписав закон про переспрямування так званого військового податку на доходи фізичних осіб (ПДФО) з місцевих бюджетів до державного, щоб спрямувати ці кошти переважно на закупівлю дронів і озброєння.
  • Напередодні Міноборони повідомило, що уряд виділив міністерству ще 657 мільйонів гривень для забезпечення нагальних потреб бойових бригад.
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