НАУ та університет Шевченка уклали з Міноборони угоди на харчування курсантів набагато дорожче, ніж у Гринкевича

Національний авіаційний універистет та університет Шевченка уклали договори на харчування курсантів із Міністерством оборони на суму 55 млн гривень. Ціни, зазначені у тендері набагато перевищують ціни від усіх інших постачальників харчів Міноборони.

Про це повідомляється в системі "Prozorro", пише видання "Наші гроші".

Як з'ясувалося, 29 грудня 2023 року було укладено угоди з Національним авіауніверситетом (4,10 млн грн) та Київським нацуніверситетом ім.Шевченка (51,45 млн грн). В обох угодах окремо вказані послуги харчування, та окремо вартість продуктів за каталогом. Ціни у каталогах двох вишів набагато вищі від усіх інших постачальників харчів для Міноборони.

Зокрема, НАУ за добу хоче 153 гривень за особу від Міноборони, а КНУ – 152,7 грн.

У порівнянні, компанія «Гранд консалт» власниці готелів в Хорватії Тетяни Глиняної, яка потрапила нещодавно у черговий скандал стосовно закупівель щодо харчування ЗСУ, один зі своїх контрактів з Міноборони уклала з ціною 117,84 грн на добу.

"Трейд лайнс рітейл", яка виграла свій тендер Міноборони запропонувала ціну 105,98 грн/доба. Як відомо, фірма раніше була зареєстрована на Світлану Гринкевич, дружину львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича, який зірвав інші поставки МО і нещодавно був затриманий ДБР за спробу дачі хабаря слідчому.

Згідно з порівняльною таблицею "Наших грошей", ціни на харчування в університетських їдальнях значно вищі від цін для військових частин. Картопля в університетів в середньому 16 гривень за кілограм, а у фірм – 7 грн.

Звичайна питна вода у столичних контрактах коштує від 8 до 15 грн за літр, у фірм 5-7 грн, а на відкритих торгах Міноборони – 3,90.

І лише на гречці всі заробляють однаково багато: університети і фірми продають її армії по 40-50 гривень за кілограм, тоді як у роздрібних магазинах вона коштує менше 30 грн:

Фото: скріншот

Фото: скріншот

Як пише видання, ціни фірм Глиняної та Гринкевичів суттєво нижчі тому, що вони на відкритих торгах конкурували з іншими компаніями за отримання контрактів.

А ось НАУ та КНУ уклали угоди без торгів, адже мова йде про харчування курсантів у їхніх їдальнях. Тобто виші, які не відносяться до структури Міноборони, виставили військовим прайс, який міністерство змушене оплачувати.

Відповідні угоди з Міноборони підписував проректор з адміністративно-господарської роботи Олег Федевич від КНУ, а від НАУ – в. о. ректора Володимир Шульга.