В Україні будують нові енергоблоки, щоб наростити обсяги експорту електроенергії до ЄС

В Україні триває будівництво нових енергоблоків, що у майбутньому дасть змогу експортувати більше електроенергії до ЄС.

Як повідомив на засіданні уряду 19 січня прем'єр-міністр Денис Шмигаль, «Укргідроенерго» будує три нові блоки Дністровської ГАЕС. Також заплановане будівництво нової лінії електропередач із Дністровської ГАЕС до підстанції «Вінницька».

"Приймаємо сьогодні документ, який надає дозвіл «Укренерго» на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок для їх подальшого використання при будівництві цієї нової ЛЕП", - додав прем'єр.

Шмигаль сказав, що "маємо амбіцію та плани щодо експорту електроенергії до ЄС".

"В нинішніх умовах — це більше про плани, але ми закладаємо для цього надійну основу. Сьогодні маємо відповідне рішення уряду стосовно посилення нашого енергетичного потенціалу", - зауважив глав уряду.