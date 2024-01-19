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В Україні будують нові енергоблоки, щоб наростити обсяги експорту електроенергії до ЄС

Зокрема, «Укргідроенерго» зводить три нові блоки Дністровської ГАЕС.

В Україні будують нові енергоблоки, щоб наростити обсяги експорту електроенергії до ЄС
Прем'єр-міністр Денис Шмигаль
Фото: kmu.gov.ua

В Україні триває будівництво нових енергоблоків, що у майбутньому дасть змогу експортувати більше електроенергії до ЄС.

Як повідомив на засіданні уряду 19 січня прем'єр-міністр Денис Шмигаль, «Укргідроенерго» будує три нові блоки Дністровської ГАЕС. Також заплановане будівництво нової лінії електропередач із Дністровської ГАЕС до підстанції «Вінницька».

"Приймаємо сьогодні документ, який надає дозвіл «Укренерго» на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок для їх подальшого використання при будівництві цієї нової ЛЕП", - додав прем'єр.

Шмигаль сказав, що "маємо амбіцію та плани щодо експорту електроенергії до ЄС". 

"В нинішніх умовах — це більше про плани, але ми закладаємо для цього надійну основу. Сьогодні маємо відповідне рішення уряду стосовно посилення нашого енергетичного потенціалу", - зауважив глав уряду.

  • У 2022 році Україна почала експортувати електроенергію в Румунію. Оскільки у Європі ціни на електрику набагато вищі, аніж українські, в Міненерго прогнозували, що до кінця 2022-го наша держава зможе заробити 1,5 мільярда євро.
  • Однак після масованих атак Росії про об'єктах енергетичної інфраструктури нашій державі довелося у деяких випадках навпаки - самій купувати електроенергію в ЄС.
  • Після часткової стабілізації енергосистеми і випадків профіциту енергії Україна заявила про відновлення експорту. Із ЄС також домовилися про збільшення пропускної здатності.
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