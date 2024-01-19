Оголосили переможців проєкту START SPAR

Мережа супермаркетів SPAR оголосила переможців першого проєкту з підтримки малих та середніх виробників. П'ять фіналістів, чиї товари будуть продаватися у мережі протягом пів року, отримали не лише можливість потрапити на полиці маркетів, а й навчання від експертів.

Переможці конкурсу від SPAR

Проєкт START SPAR стартував у серпні 2023 року. Метою було знайти малих підприємців-виробників, які розвиваються та хочуть потрапити на полиці супермаркетів аби підтримати та розповісти про тонкощі роботи в ритейлі. Серед сотні заявок було обрано десять фіналістів.

Протягом двох місяців товари виробників продавалися у десяти супермаркетах SPAR в різних куточках України. Окрім того, у Бізнес-академії практичного менеджменту РМВА для підприємців підготували програму навчання. Вони отримали консультації від бухгалтерів, фінансистів, маркетологів, дізналися, як провести ефективні переговори, стратегічно планувати та що потрібно, аби потрапити у великі мережі. Окрім онлайн-модулю було й три дні інтенсиву, де фіналісти наживо зустрілися, а окрім навчання ще й побачили найбільший в Україні Музей сучасного українського мистецтва Корсаків.

«Для мене було дуже цінне навчання від практиків. Адже я зрозумів у якому напрямку краще рухатися і вже почав впроваджувати багато ідей, які прийшли під час навачання», - розповідає Тарас Яцик, власник бренду «Стрийська олія».

За підсумками продажів у супермаркетах, а також голосування журі було обрано п'ять переможців.

Переможці START SPAR

Перше місце посів Віталій Новицький, який виготовляє чипси з лавашу під брендом АнтиСhips. Віталій запустив виробництво чипсів із лавашу вже під час повномасштабного вторгнення. Вони виготовляються з натурального лаваша, без додавання консервантів та ароматизаторів, мають низький вміст жиру та калорій, тому є корисним перекусом.

Друге місце посів Юліан Витрикуш з батончиками «АНАМАЄШ перекус». Юліан займається спортом і шукав корисний перекус, який може поповнити енергію. Зрештою почав робити такі батончики для себе, а його сини запропонували їх продавати. Батончики «АНАМАЄШ перекус» виготовляються з натуральних інгредієнтів й, звісно, не містять цукру. Тому є хорошим джерелом енергії для людей, які ведуть активний спосіб життя.

Третє місце у Ірини Салівончук та бренду Роял Лайф. Ірина та її чоловік займаються обсмажуванням кави вже давно. Працювали у Ктєві, однак після початку вторгнення релокували підприємство у Демидівку, що на Рівненщині. Зараз там працює близько п’ятдесяти людей.

Четвертим переможцем став Тарас Яцик, який виготовляє «Стрийську олію». Тарас виготовляє олію а Стрийському районі Львівської області. Олія має натуральний смак та аромат, а також високий вміст корисних жирних кислот.

П'ятим місцем відзначено Олександра Пацкана з Закарпаття та його бренд «Крафтяр». Він виготовляє натуральні м'ясні чипси, які можна їсти як снек, і як перекус. Чипси «Крафтяр» виготовляються з якісного м'яса, без додавання хімічних ароматизаторів. Вони мають пікантний смак та аромат й чудово підходять для перекусу.

Суперпереможець проєкту START SPAR

Генеральний директор SPAR Віктор Мольченко зазначив, що проєкт START SPAR відкрив чимало цікавих та якісних українських продуктів. «Кожна історія бренду нас надихала, адже ці молоді люди горять своєю ідею та бажанням розвиватися», - зазначив він.

До слова, усі переможці проєкти продаватимуть свою продукцію у супермаркетах мережі SPAR, а суперпереможець отримає додатково маркетингове просування.

Під час церемонії нагородженя організатори зазначили, що цей проєкт відбудеться і у 2024 році