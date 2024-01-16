Володимир Зеленський провів у Давосі зустріч із президентом Гани Наною Акуфо-Аддо.

Про це йдеться в дописі глави держави на його сторінках у соцмережах.

Президенти відзначили перспективність створення логістичних хабів у Гані для перевалки української аграрної продукції для країн Африки.

"Обговорили шляхи посилення відносин між нашими державами, а також з іншими країнами Африки", - додав Зеленський.