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Зеленський назвав перспективним створення логістичних хабів у Гані для перевалки української агропродукції

Продукцію постачатимуть для країн Африки.

Зеленський назвав перспективним створення логістичних хабів у Гані для перевалки української агропродукції
Нана Акуфо-Аддо і Володимир Зеленський
Фото: скриншот відео

Володимир Зеленський провів у Давосі зустріч із президентом Гани Наною Акуфо-Аддо.

Про це йдеться в дописі глави держави на його сторінках у соцмережах.

Президенти відзначили перспективність створення логістичних хабів у Гані для перевалки української аграрної продукції для країн Африки. 

"Обговорили шляхи посилення відносин між нашими державами, а також з іншими країнами Африки", - додав Зеленський.

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