Володимир Зеленський провів у Давосі зустріч із президентом Гани Наною Акуфо-Аддо.
Про це йдеться в дописі глави держави на його сторінках у соцмережах.
Президенти відзначили перспективність створення логістичних хабів у Гані для перевалки української аграрної продукції для країн Африки.
"Обговорили шляхи посилення відносин між нашими державами, а також з іншими країнами Африки", - додав Зеленський.
- Всесвітній економічний форум у Давосі стартував 14 січня з четвертої зустрічі радників з нацбезпеки щодо української Формули миру. Участь у ній взяла 81 країна та міжнародна організація. Форум триватиме до п'ятниці, 19 січня.
- Нині Володимир Зеленський зустрівся з американським державним секретарем Ентоні Блінкеном на полях форуму. Також була зустріч із президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн.
- Крім того, глава держави провів зустрічі з лідерами В'єтнаму, Люксембургу, Сінгапуру, Руанди і Бельгії.