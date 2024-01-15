Половину опалювального сезону пройдено, запасів газу достатньо, - Нафтогаз

Запасів газу в українських сховищах достатньо для успішного завершення опалювального сезону.

Про це повідомляє пресслужба НАК "Нафтогаз Україна".

"Половину опалювального сезону пройдено. Це вже друга зима в умовах повномасштабного вторгнення. І перша за всю історію незалежності, яку ми проходимо за рахунок газу власного видобутку. А найголовніше – робимо це разом", - йдеться в повідомленні.

У НАК наголосили, що запасів газу в українських сховищах достатньо для успішного завершення опалювального сезону.

12,3 млн споживачів Газопостачальної компанії "Нафтогаз України" продовжують отримувати газ. Зокрема, укладено 1 242 договори з 449-ма підприємствами теплокомуненерго (ТКЕ) та 793 ОСББ.