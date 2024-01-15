Половину опалювального сезону пройдено, запасів газу достатньо, - Нафтогаз

Запасів газу в українських сховищах достатньо для успішного завершення опалювального сезону.
Про це повідомляє пресслужба НАК "Нафтогаз Україна".
"Половину опалювального сезону пройдено. Це вже друга зима в умовах повномасштабного вторгнення. І перша за всю історію незалежності, яку ми проходимо за рахунок газу власного видобутку. А найголовніше – робимо це разом", - йдеться в повідомленні.
У НАК наголосили, що запасів газу в українських сховищах достатньо для успішного завершення опалювального сезону.
12,3 млн споживачів Газопостачальної компанії "Нафтогаз України" продовжують отримувати газ. Зокрема, укладено 1 242 договори з 449-ма підприємствами теплокомуненерго (ТКЕ) та 793 ОСББ.
- Україна вперше в історії увійшла в опалювальний сезон без імпорту газу.
- Крім того, Україна стала альтернативою зберігання газу, незважаючи на ризики через військове вторгнення Росії. У тому числі тому, що запропонувала такі стимули, як дешеві тарифи на зберігання та звільнення від митних зборів протягом трьох років, що дозволяє легко реімпортувати газ до ЄС.