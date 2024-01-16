Польські протестувальники завершать блокування кордону з Україною до 1 березня

За словами міністра інфраструктури Польщі Даріуша Клімчака, відомство підписало з представниками страйкарів угоду, в якій врахували побажання перевізників.

Польське міністерство інфраструктури підписало угоду з перевізниками. Останні завершать блокування кордону з Україною до 1 березня.

Про це повідомив міністр інфраструктури Польщі Даріуш Клімчак, передає TVN 24.

"Цей протест має міждисциплінарний характер. Це стосується багатьох аспектів міжнародної і внутрішньої політики. Складність питань призвели до того, що переговори і робота тривали більше ніж місяць. Акція протесту завершиться до 1 березня. Це не означає закінчення діалогу, навпаки - ми починаємо дуже інтенсивні, конструктивні переговори, які мають дати конкретний ефект", - сказав Клімчак.

Він додав, що результатом угоди стане припинення протестів на пунктах пропуску у трьох містах: Корчовій, Гребенному і Дорогуську.

За словами Клімчака, угода з перевізниками містить "7 пунктів, які охоплюють безліч питань".

"Сюди входить перший пункт щодо контролю за виконанням домовленостей, досягнутих польською та українською сторонами. Він містить п'ять дуже важливих питань, що стосуються повного виключення системи е-черга на пункті пропуску Мальховіце-Нижанковичі. Це стосується і моніторингу заяви української сторони щодо терміну перебування вантажних автомобілів, які зареєстровані за межами території України. Наразі це перебування становило 20 днів", - розповів польський міністр.

Клімчак додав, що поляки слідкуватимуть, аби цей термін продовжили до 60 днів.

Чому протестують польські перевізники