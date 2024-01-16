Польські протестувальники завершать блокування кордону з Україною до 1 березня

Польське міністерство інфраструктури підписало угоду з перевізниками. Останні завершать блокування кордону з Україною до 1 березня.
Про це повідомив міністр інфраструктури Польщі Даріуш Клімчак, передає TVN 24.
"Цей протест має міждисциплінарний характер. Це стосується багатьох аспектів міжнародної і внутрішньої політики. Складність питань призвели до того, що переговори і робота тривали більше ніж місяць. Акція протесту завершиться до 1 березня. Це не означає закінчення діалогу, навпаки - ми починаємо дуже інтенсивні, конструктивні переговори, які мають дати конкретний ефект", - сказав Клімчак.
Він додав, що результатом угоди стане припинення протестів на пунктах пропуску у трьох містах: Корчовій, Гребенному і Дорогуську.
За словами Клімчака, угода з перевізниками містить "7 пунктів, які охоплюють безліч питань".
"Сюди входить перший пункт щодо контролю за виконанням домовленостей, досягнутих польською та українською сторонами. Він містить п'ять дуже важливих питань, що стосуються повного виключення системи е-черга на пункті пропуску Мальховіце-Нижанковичі. Це стосується і моніторингу заяви української сторони щодо терміну перебування вантажних автомобілів, які зареєстровані за межами території України. Наразі це перебування становило 20 днів", - розповів польський міністр.
Клімчак додав, що поляки слідкуватимуть, аби цей термін продовжили до 60 днів.
Чому протестують польські перевізники
- Невдоволення пов'язане з конкуренцією після лібералізації міжнародних перевезень між Україною та Євросоюзом. Вони заявляли, що страйк може тривати декілька місяців та стосуватися усіх пунктів пропуску. Якщо вимоги виконають, страйки обіцяли припинити. Однак у Мінрозвитку громад говорили, що більшість із вимог виконати нереально, зокрема повернення до системи видачі дозволів для роботи в Євросоюзі українським перевізникам.
- 18 грудня польські перевізники відновили протести на найбільшому пункті пропуску "Ягодин — Дорогуськ" українсько-польського кордону. До них приєдналися фермери. Очікують, що акція триватиме кілька місяців. Тим часом ще з 6 листопада польські підприємці протестують перед прикордонними переходами "Гребенне — Рава-Руська" і "Краківець — Корчова".
- 23 грудня вранці польські фермери припинили блокаду пункту пропуску "Шегині-Медика".
- 15 січня стало відомо, що міністри сільського господарства Болгарії, Польщі, Румунії, Словаччини і Угорщини направили до Єврокомісії лист із проханням запровадити ввізне мито на українське зерно.
- Перед цим у Міністерстві сільського господарства та розвитку села Польщі заявили, що польсько-український кордон не відкриють для українських товарів. Заборона на експорт буде безстроковою.
- Польський міністр сільського господарства Чеслав Секерський у листі до єврокомісара з питань торгівлі заявив, що він "категорично проти" розширення вільної торгівлі ЄС з Україною. Він наголосив, що проблеми з надмірним імпортом стосуються не лише зернових, але "також цукру, м'яса птиці, яєць, м'яких фруктів (особливо замороженої малини) і яблучного концентрату". А у відкритому листі єврокомісара з питань сільського господарства Януша Войцеховського президентці Єврокомісії Урсулі фон дер Ляєн та віцепрезиденту ЄК з питань торгівлі Валдісу Домбровскісу ідеться про ризик нової кризи, яку може спровокувати "надмірний агроімпорт" з України в ЄС.