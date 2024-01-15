Комісар ЄС з питань торгівлі провів “корисну” зустріч з польськими міністрами

У розмові йшлося про підтримку ЄС для України, включаючи торгові заходи.

Комісар ЄС з питань торгівлі Валдіс Домбровскіс провів розмову із польськими міністрами сільського господарства та розвитку і технологій Чеславом Секерським і Кшиштофом Гетьманом.

Про це написав заступник голови Єврокомісії Валдіс Домбровскіс.

Він зазначив, що розмова із польськими колегами була “корисною”, у ній йшлося про підтримку ЄС для України, включаючи торгові заходи.

Домбровскіс запевнив, що Єврокомісія продовжить підтримувати економіку України, пам’ятаючи про занепокоєння польських фермерів щодо імпорту агропродовольчої продукції з України.