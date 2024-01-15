Комісар ЄС з питань торгівлі провів “корисну” зустріч з польськими міністрами

Комісар ЄС з питань торгівлі Валдіс Домбровскіс провів розмову із польськими міністрами сільського господарства та розвитку і технологій Чеславом Секерським і Кшиштофом Гетьманом.
Про це написав заступник голови Єврокомісії Валдіс Домбровскіс.
Він зазначив, що розмова із польськими колегами була “корисною”, у ній йшлося про підтримку ЄС для України, включаючи торгові заходи.
Домбровскіс запевнив, що Єврокомісія продовжить підтримувати економіку України, пам’ятаючи про занепокоєння польських фермерів щодо імпорту агропродовольчої продукції з України.
- 16 січня Єврокомісія планує озвучити пропозицію продовжити призупинення дії тарифів та імпортних квот на українську продукцію до червня 2025 року.
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Міністри сільського господарства Болгарії, Польщі, Румунії , Словаччини і Угорщини направили до Єврокомісії лист із проханням запровадити ввізне мито на українське зерно.
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Перед цим у Міністерстві сільського господарства та розвитку села Польщі заявили, що польсько-український кордон не відкриють для українських товарів. Заборона на експорт буде безстроковою.
- Польський міністр сільського господарства Чеслав Секерський у листі до єврокомісара з питань торгівлі заявив, що він "категорично проти" розширення вільної торгівлі ЄС з Україною. Він наголосив, що проблеми з надмірним імпортом стосуються не лише зернових, але "також цукру, м'яса птиці, яєць, м'яких фруктів (особливо замороженої малини) і яблучного концентрату". А у відкритому листі єврокомісара з питань сільського господарства Януша Войцеховського президентці Єврокомісії Урсулі фон дер Ляєн та віцепрезиденту ЄК з питань торгівлі Валдісу Домбровскісу ідеться про ризик нової кризи, яку може спровокувати "надмірний агроімпорт" з України в ЄС.