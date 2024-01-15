З Тайванем дипломатичні стосунки на користь Пекіна розірав один з небагатьох союзників

Карликова держава Науру була лише однією з 12 країн, які підтримували дипломатичні відносини з Тайбеєм.

Прапор Науру зняли з площі біля посольського комплексу в Тайбеї, 15 січня 2023 року

Науру − один з останніх дипломатичних союзників Тайваню розірвав відносини з островом на користь Пекіна лише через кілька днів після того, як у Тайбеї проголосували за нового президента.

Про це пише BBC.

Карликова держава, розташована на крихітному мікронезійському острові, була лише однією з 12 країн, які підтримували дипломатичні відносини з Тайванем.

“Але останніми роками Пекін, який наполягає на тому, що Тайвань є частиною Китаю, переслідує своїх дипломатичних союзників. Тайвань припускає, що ця остання втрата пов’язана з результатами виборів, які розлютили Китай”, − зазначає видання.

Острів обрав своїм наступним президентом Лая Цинде (Вільям Лай) − кандидата, який виступає за суверенітет. КНР назвав його “порушником спокою” через минулі ремарки про незалежність Тайваню, які Пекін вважає червоною лінією.

Уряд Науру оголосив, що “більше не визнає Тайвань окремою країною, а радше невід’ємною частиною території Китаю”.

Заступник міністра закордонних справ Тайбею Тянь Чунг-Кванг звинуватив Китай у тому, що він скористався нещодавніми “політичними коливаннями” в Науру, щоб “перекупити” країну. “Цей вибір часу є не тільки відплатою Китаю за наші демократичні вибори, але й прямим викликом міжнародному порядку", − заявили тайванські чиновники.

Науру не вперше розриває зв’язки з Тайванем. У 2002 році карликова країна зробила аналогічний дипломатичний перехід до Китаю − пізніше вона відновила відносини з Тайванем у травні 2005 року.

Вибори президента на Тайвані