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Україна переможе за умови постійної військової, політичної та фінансової підтримки, - міністр оборони Болгарії

"Підтримка України означає підтримку міжнародних норм і порядку".

Україна переможе за умови постійної військової, політичної та фінансової підтримки, - міністр оборони Болгарії
Тодор Тагарев
Фото: news.bg

Міністр оборони Болгарії Тодор Тагарєв вважає, що архітектуру міжнародної безпеки, побудовану після Другої світової війни, можна буде відновити лише після перемоги України у війні проти Росії.

Про це він заявив в інтерв'ю "Голосу Америки".

Тагарєв наголосив, що вірить у перемогу України в її війні з Росією за умови постійної військової, політичної та фінансової підтримки з боку союзників. А найбільшу роль у досягненні цієї мети може зіграти надання Україні бойових літаків для зменшення переваг Росії в небі та, коли Україна буде готова розпочати наступ.

"Але найважливішим є виробництво боєприпасів, стрілецької та легкої зброї в Болгарії. Це сфера виробництва, на якій Болгарія спеціалізувалася ще в радянські часи, і ця спеціалізація зберігається. Отже, оборонна промисловість працює практично в режимі 24/7, і основна частина цього виробництва йде в Україну, безпосередньо чи через третіх осіб", - зазначив Тагарєв.

За його словами, болгарський ВПК планує проводжувати виробництво боєприпасів радянських стандартів, а також планує запустити додаткові виробничі потужності для виробництва боєприпасів стандартів НАТО – 155 та 105 міліметрів. Для цього кілька болгарських компаній подали заявки на інвестиції за спеціальною програмою Єврокомісії ASAP.

Тагарєв також розповів, як аргументує для США та інших країн необхідність продовження підтримки України.

"Підтримка України означає підтримку міжнародних норм і порядку. Лише тоді, коли Україна переможе, ми зможемо відновити, принаймні частково, архітектуру міжнародної безпеки, яка була побудована після Другої світової війни", - сказав він.

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