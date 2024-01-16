В Ірані продовжили ув’язнення нобелівської лауреатки Наргес Мохаммаді

Правозахисниця вже провела у в'язниці 12 років, відбуваючи кілька вироків.

Революційний суд Ірану засудив лауреатку Нобелівської премії миру, правозахисницю Наргес Мохаммаді до додаткових 15 місяців ув'язнення.

Про це пише BBC.

Мохаммаді вже провела у в'язниці 12 років, відбуваючи кілька вироків. Її звинувачують у поширенні пропаганди проти Ісламської Республіки під час перебування у в'язниці.

Як повідомила родина жінки, це п’яте засудження з березня 2021 року. На останньому судовому засіданні вона не була присутня, вирок винесли без неї.

Наргес Мохаммаді протягом десятиліть боролася за права людини в Ірані. Через свій активізм вона протягом 20 років потрапляла за ґрати й виходила з в’язниці. Її заарештовували 13 разів і загалом засудили до 31 року позбавлення волі.

Окрім додаткових місяців ув’язнення, новий вирок зобов'язує Мохаммаді провести два роки у вигнанні за межами Тегерана. Це означає, що її перевезуть з в'язниці Евін, де вона зараз утримується.

У вироку також йдеться, що після відбуття терміну Мохаммаді буде заборонено виїжджати за кордон протягом двох років, бути членом політичних і соціальних груп та мати мобільний телефон.

51-річна правозахисниця продовжує працювати попри численні погрози та арешти. Вона отримала Нобелівську премію миру 2023 року за свою діяльність у боротьбі проти гноблення жінок в Ірані. Її діти-підлітки прийняли приз у мерії Осло в жовтні від її імені, роками не бачивши матір. Діти прочитали промову, яку вдалося отримати з в'язниці. У ній Мохаммаді засудила тиранічний уряд Ірану. “Я пишу це послання з-за високих холодних стін в'язниці. Іранський народ з наполегливістю подолає репресії та авторитаризм”, − заявила вона.

Фото: EPA/UPG Діти Наргес Мохаммаді отримують нобелівську премію миру від імені матері. Осло, 10 грудня, 2023 року

Фото: EPA/UPG

Посилаючись на протести, які почалися минулого року після смерті Махси Аміні під час затримання поліцією за “неналежне носіння” хіджабу, Мохаммаді зазначила, що молоді іранці “перетворили вулиці та громадські місця на територію широкого громадянського опору”.