Нобелівську премію миру здобула іранська правозахисниця Наргіз Мухаммаді

Нагороду присудили за боротьбу проти придушення прав жінок в Ірані.

Нобелівську премію миру 2023 року здобула іранська правозахисниця Наргіз Мухаммаді (Narges Mohammadi).

“Норвезький Нобелівський комітет вирішив присудити Нобелівську премію миру 2023 року Наргіз Мохаммаді за її боротьбу проти пригноблення жінок в Ірані та за захист прав людини та свобод для всіх”, - йдеться у повідомленні організації.

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The Norwegian Nobel Committee has decided to award the 2023 #NobelPeacePrize to Narges Mohammadi for her fight against the oppression of women in Iran and her fight to promote human rights and freedom for all.#NobelPrize pic.twitter.com/2fyzoYkHyf — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 6, 2023

Нагадаємо, вчора Нобелівську премію з літератури отримав норвежець Йон Фоссе. Письменник отримав нагороду "за його новаторські п’єси та прозу, які висловлюють невимовне".