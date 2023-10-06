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Нобелівську премію миру здобула іранська правозахисниця Наргіз Мухаммаді

Нагороду присудили за боротьбу проти придушення прав жінок в Ірані. 

Нобелівську премію миру здобула іранська правозахисниця Наргіз Мухаммаді
Фото: Twitter/The Nobel Prize

Нобелівську премію миру 2023 року здобула іранська правозахисниця Наргіз Мухаммаді (Narges Mohammadi).

“Норвезький Нобелівський комітет вирішив присудити Нобелівську премію миру 2023 року Наргіз Мохаммаді за її боротьбу проти пригноблення жінок в Ірані та за захист прав людини та свобод для всіх”, - йдеться у повідомленні організації.

Нагадаємо, вчора Нобелівську премію з літератури отримав норвежець Йон Фоссе. Письменник отримав нагороду "за його новаторські п’єси та прозу, які висловлюють невимовне".

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