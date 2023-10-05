До міжнародної групи, які розслідує воєнні злочини Росії в Україні, долучився Європол

Агентство підписало угоду під час засідання Консультативного форуму генеральних прокурорів при Євроюсті.

Агентство ЄС зі співробітництва правоохоронних органів (Європол) долучився до міжнародної групи, які розслідує воєнні злочини Росії в Україні.

Про це йдеться на сайті Європолу.

Агенство підписало 5 жовтня відповідну угоду під час 17-го засідання Консультативного форуму генеральних прокурорів при Євроюсті і стало учасником спільної слідчої групи (JIT).

Групу створили торік у березні Литва, Польща та Україна за підтримки Євроюсту. Згодом до неї приєдналися Естонія, Латвія та Словаччина, а восени 2022-го – Румунія.

Із березня 2023 року сім національних органів JIT підписали Меморандум про взаєморозуміння з Міністерством юстиції США.

Європол надаватиме аналітичну та судово-медичну підтримку членам JIT. Також він підтримуватиме збір та аналіз даних, законно отриманих із відкритих джерел (соцмереж, теле- та радіомовлення та OSINT).

Нагадаємо, торік Офіс прокурора Міжнародного кримінального суду приєднався до спільної слідчої групи України, Литви та Польщі щодо розслідування злочинів Росії.

Європейське поліцейське агентство оголосило про початок операції з виявлення активів російських фізичних і юридичних осіб, які підпадають під санкції через війну в Україні.