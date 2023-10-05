Rzeczpospolita: Польща, Угорщина, Латвія та Швеція не представлені на саміті ЄС у Києві на рівні глав МЗС
Rzeczpospolita: Польща, Угорщина, Латвія та Швеція не представлені на саміті ЄС у Києві на рівні глав МЗС
Степ невизначеності
Степ невизначеності
Спецпризначенці в складі ГУР десантувалися на територію Криму (доповнено)
Спецпризначенці в складі ГУР десантувалися на територію Криму (доповнено)
Президентка Словаччини Чапутова заблокувала надання Україні нового пакета військової допомоги, - ЗМІ
Президентка Словаччини Чапутова заблокувала надання Україні нового пакета військової допомоги, - ЗМІ
У Венеції автобус із туристами впав з естакади і загорівся. Серед загиблих є українці (оновлено)
У Венеції автобус із туристами впав з естакади і загорівся. Серед загиблих є українці (оновлено)
Кабмін призначив довічну стипендію батьку Володимира Зеленського
Денис Казанський про Донбас: “Можливо, нам доведеться не відбудовувати якісь міста, а дорозселяти”
Денис Казанський про Донбас: “Можливо, нам доведеться не відбудовувати якісь міста, а дорозселяти”
Доля Перемоги вже вирішена, вона наша. Питання – коли?
Доля Перемоги вже вирішена, вона наша. Питання – коли?
Politico: українські військові кажуть, що НАТО навчало їх для іншого типу війни
Politico: українські військові кажуть, що НАТО навчало їх для іншого типу війни
ГоловнаСвіт

Лише Росія несе відповідальність за масове вбивство мирного населення у селі Гроза, – посол Німеччини

Відомо про 51 загиблого внаслідок терористичного обстрілу в с. Гроза.

Лише Росія несе відповідальність за масове вбивство мирного населення у селі Гроза, – посол Німеччини
Фото: тг-канал Андрія Єрмака

Посол Німеччини в Україні Мартін Єґер відреагував на терористичний обстріл росіянами мирних мешканців у селі Гроза, що на Харківщині. 

У соцмережі Х дипломат заявив, що винні мають бути притягнуті до відповідальності.

"Вбивство мирного населення - це воєнний злочин. Те, що сталося сьогодні в селі Гроза, є жорстоким і нелюдським. Лише Росія несе відповідальність за це масове вбивство мирного населення. Винні мають бути притягнуті до відповідальності", – написав посол Німеччини.

Нагадаємо, сьогодні росіяни обстріляли село Гроза на Харківщині. Внаслідок терористичного обстрілу магазину та кафе, загинула 51 людина, з них - 6-річна дівчинка, рятувальники досі розбирають завали. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies