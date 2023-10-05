Лише Росія несе відповідальність за масове вбивство мирного населення у селі Гроза, – посол Німеччини

Відомо про 51 загиблого внаслідок терористичного обстрілу в с. Гроза.

Посол Німеччини в Україні Мартін Єґер відреагував на терористичний обстріл росіянами мирних мешканців у селі Гроза, що на Харківщині.

У соцмережі Х дипломат заявив, що винні мають бути притягнуті до відповідальності.

"Вбивство мирного населення - це воєнний злочин. Те, що сталося сьогодні в селі Гроза, є жорстоким і нелюдським. Лише Росія несе відповідальність за це масове вбивство мирного населення. Винні мають бути притягнуті до відповідальності", – написав посол Німеччини.

Нагадаємо, сьогодні росіяни обстріляли село Гроза на Харківщині. Внаслідок терористичного обстрілу магазину та кафе, загинула 51 людина, з них - 6-річна дівчинка, рятувальники досі розбирають завали.