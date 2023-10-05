На Харківщині оголосили триденну жалобу за загиблими внаслідок ракетного удару росіян по селу Гроза

В результаті атаки загинула 51 людина.

У Харківській області оголошено триденну жалобу за загиблими внаслідок ракетного удару росіян по селу Гроза.

Про це повідомив у Telegram голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

"Ракетний удар, нанесений окупантами по с. Гроза Куп'янського району Харківської області, став найкривавішим у регіоні від початку повномасштабного вторгнення", - написав він.

Синєгубов розповів, що за останніми даними, цей злочин забрав життя 51 цивільної людини, шістьох осіб поранено.

"Три дні, з 6 до 8 жовтня, в Харківській області буде оголошено днями жалоби", - додав голова ОВА.

Нагадаємо, сьогодні близько 13:15 росіяни обстріляли кафе та магазин у с. Гроза Куп'янського району. Внаслідок удару загинула 51 людина.