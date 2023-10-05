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У Бучанському районі Київщини троє людей підірвалися на міні

Одну особу госпіталізували у важкому стані.

У Бучанському районі Київщини троє людей підірвалися на міні
Фото: Головне управління ДСНС України у Київській області

5 жовтня троє людей підірвалися на протитанковій міні у селищі Макарів Бучанського району Київщини.

Про це повідомляє обласне управління ДСНС.

Оператино-диспетчерська служба отримала повідомлення про інцидент о 12.03. Вибух стався в районі кладовища. На міні підірвалася бригада РЕМ.

Одну людину у важкому стані госпіталізували до Києва, інші від госпіталізації відмовилися. 

Також було пошкоджено автомобіль РЕМ «ГАЗ 53» та «Volkswagen».

Фото: Головне управління ДСНС України у Київській області
Фото: Головне управління ДСНС України у Київській області

Фото: Головне управління ДСНС України у Київській області

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Нагадаємо, напередодні на території Херсонської області ще одна людина постраждала від вибухівки. А на Ізюмщині у Харківській області чоловік їхав на автомобілі та підірвався на невідомому вибуховому пристрої.

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