5 жовтня троє людей підірвалися на протитанковій міні у селищі Макарів Бучанського району Київщини.

Про це повідомляє обласне управління ДСНС.

Оператино-диспетчерська служба отримала повідомлення про інцидент о 12.03. Вибух стався в районі кладовища. На міні підірвалася бригада РЕМ.

Одну людину у важкому стані госпіталізували до Києва, інші від госпіталізації відмовилися.

Також було пошкоджено автомобіль РЕМ «ГАЗ 53» та «Volkswagen».

Фото: Головне управління ДСНС України у Київській області

Фото: Головне управління ДСНС України у Київській області

Фото: Головне управління ДСНС України у Київській області

Нагадаємо, напередодні на території Херсонської області ще одна людина постраждала від вибухівки. А на Ізюмщині у Харківській області чоловік їхав на автомобілі та підірвався на невідомому вибуховому пристрої.