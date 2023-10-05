5 жовтня троє людей підірвалися на протитанковій міні у селищі Макарів Бучанського району Київщини.
Про це повідомляє обласне управління ДСНС.
Оператино-диспетчерська служба отримала повідомлення про інцидент о 12.03. Вибух стався в районі кладовища. На міні підірвалася бригада РЕМ.
Одну людину у важкому стані госпіталізували до Києва, інші від госпіталізації відмовилися.
Також було пошкоджено автомобіль РЕМ «ГАЗ 53» та «Volkswagen».
Нагадаємо, напередодні на території Херсонської області ще одна людина постраждала від вибухівки. А на Ізюмщині у Харківській області чоловік їхав на автомобілі та підірвався на невідомому вибуховому пристрої.