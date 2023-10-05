На Запоріжжі комбайнери під час збирання врожаю виявили в полі ворожу авіабомбу.

Про це повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій.

Працівники ДСНС, які прибули на місце виклику, з'ясували, що небезпечна знахідка - нездетонована керована авіаційна бомба вагою 250 кг (КАБ-250).

"Складність у вилученні і подальшому знищенні цього боєприпасу полягала в тому, що в авіабомбі був модифікований підривник, з яким раніше на теренах нашої області фахівці не стикалися. Ще одною небезпекою було розташування знахідки, яку виявили на відкритій території неподалік від зони активних бойових дій. Тож, з дотриманням усіх алгоритмів і правил безпеки, сапери ДСНС оперативно вилучили та транспортували авіабомбу до спеціально підготовленого місця для подальшого знищення", - йдеться в повідомленні.

Рятувальники нагадали алгоритм поведінки під час виявлення вибухонебезпечних предметів: не підходити до знахідки, не чіпати руками чи завдавати жодної механічної дії; повідомити в екстрені служби.

Нагадаємо, в березні минулого року піротехніки ДСНС за добу знешкодили шість авіаційних бомб.