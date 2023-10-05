РФ створить військово-морську базу в Абхазії, – Reuters

База ВМФ Росії з’явиться в районі міста Очамчира, де була військово-морська база СРСР.

Росія підписала угоду про створення військово-морської бази на чорноморському узбережжі сепаратистського грузинського регіону Абхазії.

Про це заявив "президент" Абхазії Аслан Бжанія після зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним, пише Reuters.

За його словами, було підписано угоду про створення постійної військово-морської бази в районі міста Очамчира.

"Ми підписали угоду, і найближчим часом в районі Очамчири буде постійна база ВМФ Росії... Це все спрямовано на підвищення рівня обороноздатності як Росії, так і Абхазії, і така взаємодія триватиме", – сказав він додавши, що "є також речі, про які він не може говорити".

РФ визнала Абхазію та інший сепаратистський регіон, Південну Осетію, незалежними державами в 2008 році після того, як російські війська відбили спробу Грузії повернути Південну Осетію в п'ятиденній війні, яка завершилася 12 серпня 2008 року.

Захід звинувачував Росію в фактичній анексії Абхазії та Південної Осетії, і коли в 2009 році з’явилися розмови про російську базу в Очамчирі, військовий альянс НАТО висловив стурбованість. Три причорноморські країни є членами НАТО – Туреччина, Болгарія та Румунія.

Більшість країн світу визнає Абхазію частиною Грузії. Окрім Росії незалежність Абхазії визнали лише Венесуела, Нікарагуа, Науру та Сирія.

Наміри створити російську базу в Очамчирі, де була військово-морська база Радянського Союзу, можуть свідчити про те, що Росія шукає альтернативи Севастополю, а також розширює свою військову присутність узбережжям Чорного моря в напрямку Туреччини.

Раніше видання Wall Street Journal повідомляло, що Росія вивела основну частину свого Чорноморського флоту з основної бази в окупованому Криму через атаки з боку України.