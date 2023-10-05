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СБУ затримала колаборантку на звільненій Херсонщині

Вона була "головним бухгалтером" у захопленій районній лікарні.

СБУ затримала колаборантку на звільненій Херсонщині
Фото: СБУ

Служба безпеки спільно з Національною поліцією затримала ще одну пособницю РФ під час стабілізаційних заходів на звільненій частині Херсонської області.

Про це СБУ повідомляє у Telegram.

Фігуранткою виявилась мешканка Білозерського району, яка після захоплення регіону підтримала російських загарбників і запропонувала свою "кандидатуру" для роботи в окупаційних органах. Враховуючи її прокремлівські погляди та наявність економічної освіти, жінку призначили «головним бухгалтером» у захопленій районній лікарні, яку рашисти використовували як військовий шпиталь поблизу Херсона.

На цій "посаді" ворожа поплічниця виконувала вказівки місцевого гауляйтера Сальдо щодо поширення окупаційного режиму в регіоні. Після звільнення частини Херсонщини фігурантка залишилась на території району, вона була впевнена у своїй невинуватості. Втім, співробітники СБУ її викрили.

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Наразі їй повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 111-2 Кримінального кодексу України (пособництво державі-агресору) та обрано запобіжний захід – тримання під вартою. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Зловмисниці загрожує до 12 років тюрми.

Комплексні заходи з викриття ворожої поплічниці проводили співробітники СБУ в Херсонській області спільно з Національною поліцією за процесуального керівництва обласної прокуратури.

Нагадаємо, у Херсоні затримали коригувальницю вогню окупантів. Вона працювала на депутата Держдуми РФ Ігоря Кастюкевича, якого Кремль призначив одним з «кураторів» тимчасово окупованої частини регіону.

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